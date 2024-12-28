Новый год можно начать в Йыхви совместным забегом

Старт организуемого йыхвиским футбольным клубом "Phoenix" и "I&T FitZone" новогоднего забега будет дан 1 января в 13 часов у Йыхвиского дома футбола (раньше там находилось отделение полиции), который расположен по улице Яама вблизи железнодорожного вокзала. Участники сделают по Йыхви примерно 5-километровый круг - по променаду до скульптуры оленя и обратно до Дома футбола. Дистанцию можно преодолеть бегом или пешком. Лучших определять не будут, время прохождения дистанции каждый желающий может фиксировать по собственным часам. Платы за участие нет.

По словам президента йыхвиского футбольного клуба "Phoenix" Сергея Иванова, все участники получат медаль, а в Доме футбола их угостят горячим напитком и печеньем. Можно будет посетить расположенный в Доме футбола Йыхвиский музей футбола. "Мы перенесли место старта от концертного дома к Дому футболу, так как здесь можно переодеться в тепле и угостить участников внутри здания", - сказал он.

Иванов сказал, что футбольный клуб устраивает новогодний забег уже несколько лет и он стал прекрасной традицией спортивного начала нового года. "Сначала мы думали, что кто это не поленится прийти бегать 1 января в обед, ведь люди еще спят и отдыхают после встречи Нового года. Но участников становится с каждым годом все больше. Мы начинали с той мыслью, чтобы вывести из дома в первую очередь людей своего клуба - детей и их родителей. Однако к ним присоединились другие ведущие активный образ жизни люди, которые таким образом могут в хорошей компании и с хорошим настроением дать старт своему спортивному году", - отметил он.

Иванов заметил, что умышленно выбран такой формат, когда важно не то, кто и как быстро пробежит и каким по счету придет на финиш, а важны прежде всего участие и прохождение дистанции. "Преодолеть пять километров по силам всем здоровым людям", - считает он.