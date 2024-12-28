В пятницу, 3 января, в силламяэском спорткомплексе "Калев" ссотоится открытый мастер-класс от Энели Ефимовой.
В Силламяэ состоится звездный заплыв с чемпионкой
Многократная чемпионка Эстонии, обладательница национальных рекордов, семикратная чемпионка Европы среди юниоров, участница Олимпийских игр 2020 года в Токио и Олимпийских игр 2024 года в Париже поделится секретами своего успеха, покажет свою технику плавания, а также готова сделать заплыв вместе с желающими.
Директор спортцентра Антон Диев сказал, что Энели, спортивная карьера которой начиналась в Силламяэ, с радостью откликнулась на приглашение пообщаться с земляками, дать советы начинающим пловцам, ответить на интересующие вопросы, сфотографироваться и дать автограф. Он подчеркнул, что будут рады видеть в этот день и жителей других городов региона.
Участие в меропритятии бесплатное.