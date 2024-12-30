ПЕРЕДОВИЦА Надо прекратить дергать сланцевые электростанции

Умышленная порча на этой неделе проходящего между Эстонией и Финляндией электрического кабеля "Estlink 2" приведет к подорожанию электроэнергии в Эстонии.

Председатель совета Союза электронной промышленности Эстонии Отто Пукк, несколько лет назад руководивший "Enefit Solutions", действующим в Йыхви технологическим предприятием "Eesti Energia", написал в пятницу в нескольких медиаканалах, что мы находимся в состоянии экономической войны и иногда возникает ощущение, будто нынешнее правительство и политики не осознают серьезности ситуации в связи с проблемами "Estlink 2" и кабелей связи. Речь идет о критической для нашей экономики ситуации, за которой стоит, вероятно, саботаж со стороны нашего восточного соседа с целью повышения наших цен на электроэнергию и причинения значительного вреда нашей экономике.

Абсурдна ситуация, что когда из Финляндии не поступает электроэнергия по более дешевой цене и ветров тоже мало, то чаще открывается возможность запуска сланцевых электростанций, однако цена их электроэнергии подскакивает до небес. Причина не столько в алчности госпредприятия, сколько в том, что в цене электроэнергии велика доля цены углеродной квоты. В то же время нарвским станциям приходится покрывать постоянные затраты, даже когда они не имеют возможности выйти на рынок.

Во время гибридной войны Эстония нуждается в уверенности, что мы в состоянии и сами производить необходимое количество электроэнергии по такой цене, которая по карману частным потребителям и не сведет на нет конкурентоспособность предприятий. Одна из возможностей этого - договориться о разумном ценовом потолке углеродных квот. Это снизило бы цену электроэнергии и уменьшило бы дерганье нарвских станций. Это стало бы не отказом от желания сделать производство более чистым, а лишь временным необходимым шагом для обеспечения безопасности и чувства защищенности.