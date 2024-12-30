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ПЕРЕДОВИЦА Надо прекратить дергать сланцевые электростанции

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Сланцевые электростанции в Аувере неподалеку от Нарвы.
Сланцевые электростанции в Аувере неподалеку от Нарвы. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Продолжающееся уже много лет вытеснение сланцевых электростанций с рынка энергии с помощью климатически-политических решений и цен на углеродные квоты надо остановить по крайней мере на то время, пока злой восточный сосед ведет гибридную войну против всего западного мира.

Умышленная порча на этой неделе проходящего между Эстонией и Финляндией электрического кабеля "Estlink 2" приведет к подорожанию электроэнергии в Эстонии.

Председатель совета Союза электронной промышленности Эстонии Отто Пукк, несколько лет назад руководивший "Enefit Solutions", действующим в Йыхви технологическим предприятием "Eesti Energia", написал в пятницу в нескольких медиаканалах, что мы находимся в состоянии экономической войны и иногда возникает ощущение, будто нынешнее правительство и политики не осознают серьезности ситуации в связи с проблемами "Estlink 2" и кабелей связи. Речь идет о критической для нашей экономики ситуации, за которой стоит, вероятно, саботаж со стороны нашего восточного соседа с целью повышения наших цен на электроэнергию и причинения значительного вреда нашей экономике.

Абсурдна ситуация, что когда из Финляндии не поступает электроэнергия по более дешевой цене и ветров тоже мало, то чаще открывается возможность запуска сланцевых электростанций, однако цена их электроэнергии подскакивает до небес. Причина не столько в алчности госпредприятия, сколько в том, что в цене электроэнергии велика доля цены углеродной квоты. В то же время нарвским станциям приходится покрывать постоянные затраты, даже когда они не имеют возможности выйти на рынок.

Во время гибридной войны Эстония нуждается в уверенности, что мы в состоянии и сами производить необходимое количество электроэнергии по такой цене, которая по карману частным потребителям и не сведет на нет конкурентоспособность предприятий. Одна из возможностей этого - договориться о разумном ценовом потолке углеродных квот. Это снизило бы цену электроэнергии и уменьшило бы дерганье нарвских станций. Это стало бы не отказом от желания сделать производство более чистым, а лишь временным необходимым шагом для обеспечения безопасности и чувства защищенности.

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