Более ста юных артистов из танцевальных ансамблей "Viis Tähte" и "Rütm" Кохтла-Ярвеского центра культуры объединились, чтобы в конце декабря представить землякам новый танцевальный спектакль "Семь гномов", который собрал более семисот зрителей и открыл новую страницу в творческой биографии юных кохтла-ярвеских танцоров.

- Как обычно, "отчитавшись" перед зрителями весной, сразу начинаем думать о том, что подготовить к зиме, - рассказала она. - Захотелось разнообразия и для себя, и для зриетелей, поэтому предложила коллегам подумать о танцевальной постановке. Сказочном спектакле, потому что в декабре всем, а детям особенно, хочется волшебства. Сначала рассматривали "Щелкунчика", но потом решили взять за основу "Белоснежку и семь гномов". От идеи до воплощения - полгода напряжанного труда всей комады, включая декораторов, осветителей и костюмеров.