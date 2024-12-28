Особенностью комнаты води, открытой в музее Ийзаку, является созданная ТОО "Blueray" 3D-анимация, где получившая одежду вожанка прогуливается в окрестностях курганов Йыуга и говорит на водском наречии.

- Более далекая история осталась на заднем плане и была забыта, - несколько лет директор музея Мари Раап пыталась заручиться поддержкой Департамента охраны памятников старины, чтобы осветить тему води. Ведь край Алутагузе всегда был тесно связан с народом води, и в Йыуга находится самое большое в Эстонии водское кладбище с холмами над могилами.