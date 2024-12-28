С 1 января 2025 года все торговые точки в Эстонии будут обязаны округлять конечную цену покупок до ближайших пяти центов при оплате наличными.
С нового года вступают в силу новые правила округления цен
Это изменение означает, что продавцам больше не придется сдавать 1- и 2-центовые монеты в качестве сдачи. При оплате банковской картой округление не предусмотрено.
Таким образом, с нового года Эстония станет седьмой страной еврозоны, где будет применяться правило округления, направленное на сокращение количества 1- и 2-центовых монет в обращении. До сих пор Банк Эстонии ежегодно выпускал в обращение в среднем два грузовика монет номиналом в один и два цента. Однако большинство монет так и не возвращается в центробанк, потому что люди редко ими расплачиваются. Поскольку такое использование монет не является разумным, с нового года магазины начнут округлять конечную стоимость корзины с покупками до ближайших пяти центов при оплате наличными.
В новом году, расплачиваясь наличными в магазине, потребители должны знать, что продавец будет обязан округлить конечную цену вашей корзины до ближайших пяти центов. Округление может быть как в большую, так и в меньшую сторону на сумму до двух центов. Цены на отдельные товары или услуги не округляются, поэтому правило округления по своей сути не приводит к повышению цен.
При оплате покупки другим способом, например банковской картой, смарт-устройством, подарочной картой или банковским переводом, цена покупки все равно будет рассчитана с точностью до цента, и округления не будет. Таким образом, при выборе способа оплаты покупатель может сам решить, будет ли применяться округление, а продавец не имеет права голоса. Если покупатель захочет использовать монеты достоинством 1 и 2 цента для оплаты округленной покупки, он все равно сможет это сделать, поскольку монеты достоинством 1 и 2 цента остаются в Эстонии законным платежным средством, а магазины обязаны принимать все монеты евро, независимо от их номинала. Закон обязывает торговцев принимать одновременно до 50 монет, независимо от их номинала.
С 1 января правило пересчета станет обязательным для всех торговцев, продающих товары и услуги потребителям за наличные. В частности, это означает, что кассовые аппараты и программное обеспечение должны быть готовы округлять конечную сумму корзины до пяти центов. Также важно информировать покупателей об округлении до того, как они оплатят покупку, чтобы они могли решить, платить ли им наличными или банковской картой.
С введением правила округления торговцам больше не нужно будет запасать 1- и 2-центовые монеты для сдачи, поскольку с нового года наименьшей необходимой для сдачи монетой останется пять центов. Это снизит затраты торговцев на обращение мелких монет и сделает оплату наличными более удобной и разумной. При этом монеты в 1 и 2 цента останутся законным платежным средством, и покупатели смогут расплачиваться ими, если захотят.
В исключительных случаях продавцы могут выдавать в качестве сдачи монеты достоинством 1 и 2 цента, если, например, в кассе не хватает других монет. Однако это временное явление, поскольку количество монет достоинством 1 и 2 цента начнет уменьшаться после введения правила округления. По-прежнему будет действовать законное обязательство торговцев принимать до 50 монет за раз, независимо от их номинала.
Более подробную информацию можно найти на сайте Банка Эстонии.
На сегодняшний день правило округления приняли шесть стран еврозоны: Финляндия, Нидерланды, Ирландия, Италия, Бельгия и Словакия. Помимо Эстонии, в следующем году, с мая 2025 года, правило округления введет и Литва.