С нового года вступают в силу новые правила округления цен

Это изменение означает, что продавцам больше не придется сдавать 1- и 2-центовые монеты в качестве сдачи. При оплате банковской картой округление не предусмотрено.​​

Таким образом, с нового года Эстония станет седьмой страной еврозоны, где будет применяться правило округления, направленное на сокращение количества 1- и 2-центовых монет в обращении. До сих пор Банк Эстонии ежегодно выпускал в обращение в среднем два грузовика монет номиналом в один и два цента. Однако большинство монет так и не возвращается в центробанк, потому что люди редко ими расплачиваются. Поскольку такое использование монет не является разумным, с нового года магазины начнут округлять конечную стоимость корзины с покупками до ближайших пяти центов при оплате наличными.

В новом году, расплачиваясь наличными в магазине, потребители должны знать, что продавец будет обязан округлить конечную цену вашей корзины до ближайших пяти центов. Округление может быть как в большую, так и в меньшую сторону на сумму до двух центов. Цены на отдельные товары или услуги не округляются, поэтому правило округления по своей сути не приводит к повышению цен.