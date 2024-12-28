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Эстония стала лидером среди стран ЕС, чьи граждане получили визы в РФ в уходящем году

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Вид из Нарвы на крепость в Ивангороде, ноябрь 2023 года.
Вид из Нарвы на крепость в Ивангороде, ноябрь 2023 года. Фото: Konstantin Sednev / Postimees

По итогам уходящего года больше всего электронных виз​ Министерство иностранных дел России​ выдало гражданам Китая, Саудовской Аравии, Германии, Турции, Индии и Эстонии, пишет RusPostimees.

Всего в 2024 году Министерство иностранных дел России выдало более 600 000 электронных виз.​

Директор консульского департамента Министерства иностранных дел России Алексей Климов заявил в интервью кремлевскому информационному агентству "РИА Новости", что сейчас министерство работает над изменением законодательства, чтобы увеличить срок действия одной электронной визы с 60 до 120 дней, а также продлить допустимый срок пребывания иностранного гражданина по электронной визе в России с 16 до 30 дней, сохранив при этом возможность многократного въезда.

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