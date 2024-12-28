Эстония стала лидером среди стран ЕС, чьи граждане получили визы в РФ в уходящем году

Директор консульского департамента Министерства иностранных дел России Алексей Климов заявил в интервью кремлевскому информационному агентству "РИА Новости", что сейчас министерство работает над изменением законодательства, чтобы увеличить срок действия одной электронной визы с 60 до 120 дней, а также продлить допустимый срок пребывания иностранного гражданина по электронной визе в России с 16 до 30 дней, сохранив при этом возможность многократного въезда.