Стоимость удаления записи из авторегистра вырастет до 800 евро

Рийгикогу также дополнил Закон о налоге на моторные транспортные средства. Изменение уточняет порядок налогообложения транспортных средств, регистрационная запись которых была временно удалена либо приостановлена. К таким транспортным средствам до конца 2026 года будет применен переходный период, в течение которых они не будут облагаться налогом. Поправка уточняет, что при прекращении временного удаления или восстановлении регистрационной записи налог на моторные транспортные средства необходимо будет оплачивать со дня внесения транспортного средства в активную часть регистра дорожного движения и до конца года.

Закон также был дополнен положением, согласно которому с 2027 года от налога на моторные транспортные средства будут освобождаться временно удаленные из регистра транспортные средства. Это позволит освободить от налоговой нагрузки лиц, которые не используют транспортное средство в течение длительного времени, например, по причине его восстановления. При прекращении временного удаления налог необходимо будет уплатить за весь текущий год.

С 1 ноября 2026 года из регистра будут автоматически удаляться автомобили, чья регистрационная запись по состоянию на 1 июля того же года была приостановлена на протяжении более семи лет. Если владельцу известно местоположение транспортного средства, он должен провести его осмотр и застраховать его, временно удалить транспортное средство из регистра или передать его на утилизацию предприятию по переработке отходов. За невыполнение процедур предусмотрен денежный штраф.

Для упорядочивания регистра Транспортный департамент получит право временно удалять из регистра автомобиль, владелец которого умер более года тому назад или юридическое лицо-владелец которого было удалено из регистра более месяца тому назад. Ввиду того, что временно удаленный из регистра автомобиль считается незарегистрированным и его использование на дорогах запрещено, это должно мотивировать пользователей или владельцев автомобиля в скорейшем порядке привести учетные записи в регистре в надлежащее состояние.

Согласно закону, имеющие историческую ценность транспортные средства, произведенные более 30 лет тому назад, могут быть удалены из регистра на период продолжительностью до пяти лет, а старинные транспортные средства - на весь период признания транспортного средства старинным. Статус старинного транспортного средства необходимо продлевать каждые 12 лет. Транспортные средства, имеющие историческую ценность, должны содержаться в строении с покрытием, устойчивым к воде и осадкам, чтобы предотвратить воздействие на окружающую среду.

Отработавший ресурс автомобиль, удаленный из регистра дорожного движения, необходимо передать предприятию по переработке отходов, имеющему природоохранное разрешение и договор с производителем или объединением производителей.