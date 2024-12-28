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С каждым годом жертвами ДТП на дорогах Эстонии становится все больше человек

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Авария.
Авария. Фото: Матти Кямяря

С начала года в дорожно-транспортных происшествиях в Эстонии погибло на десять человек больше, чем в прошлом, пишет rus.err.

Всего в 2024 году на дорогах погибло 69 человек.​

Руководитель отдела безопасности дорожного движения Транспортного департамента Мария Пашкевич отметила, что ситуация изменилась не только в этом году.

- На самом деле, третий год подряд число погибших на дорогах увеличивается. Это не однолетний тренд, - сказала Пашкевич.

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