С начала года в дорожно-транспортных происшествиях в Эстонии погибло на десять человек больше, чем в прошлом, пишет rus.err.
С каждым годом жертвами ДТП на дорогах Эстонии становится все больше человек
Всего в 2024 году на дорогах погибло 69 человек.
Руководитель отдела безопасности дорожного движения Транспортного департамента Мария Пашкевич отметила, что ситуация изменилась не только в этом году.
- На самом деле, третий год подряд число погибших на дорогах увеличивается. Это не однолетний тренд, - сказала Пашкевич.