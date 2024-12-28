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ПЕРЕВОРОТ В НАРВЕ Яан Тоотс уволен с должности мэра, Наталия Умарова - тоже снята с поста

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Яан Тоотс.
Яан Тоотс. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

За недоверие мэру Нарвы Яану Тоотсу проголосовали с минимальным перевесом по голосам большинство членов Нарвского горсобрания. Таким же образом снята с поста председателя горсобрания Наталия Умарова.

Депутаты Нарвского горсобрания на внеочередном заседании 28 декабря проголосовали большинством голосов за выражение недоверия мэру Нарвы Яану Тоотсу. За недоверие Тоотсу проголосовали 16 депутатов из всего 31-го. Против - 13.

Столько же проголосовали за недоверие заместителю председателя Нарвского горсобрания Наталии Умаровой.

Напомним, заявление о недоверии мэру Нарвы Яану Тоотсу 30 ноября представил депутат горсобрания Михаил Стальнухин, возглавляющий фракцию "Narva 2.0". Он с трибуны заявил, что Тоотс якобы искажал факты, когда на позапрошлом заседании выступал с речью и перечислял свои достижения.

Член Нарвского горсобрания Катри Райк из фракции "Respekt" подала заявление о недоверии заместителю председателя городского собрания Наталии Умаровой, обосновав его утверждением, что Умарова не может организовать работу депутатских комиссий.

Вице-председатель Центристской партии Эстонии и член Тартуского горсобрания Яан Тоотс занимал должность мэра Нарвы с 5 октября 2023 года.

Наталия Умарова была заместителем председателя Нарвского горсобрания с 16 декабря 2021 года.

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Нарва
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