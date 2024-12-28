ПЕРЕВОРОТ В НАРВЕ Яан Тоотс уволен с должности мэра, Наталия Умарова - тоже снята с поста

Депутаты Нарвского горсобрания на внеочередном заседании 28 декабря проголосовали большинством голосов за выражение недоверия мэру Нарвы Яану Тоотсу. За недоверие Тоотсу проголосовали 16 депутатов из всего 31-го. Против - 13.

Столько же проголосовали за недоверие заместителю председателя Нарвского горсобрания Наталии Умаровой.

Напомним, заявление о недоверии мэру Нарвы Яану Тоотсу 30 ноября представил депутат горсобрания Михаил Стальнухин, возглавляющий фракцию "Narva 2.0". Он с трибуны заявил, что Тоотс якобы искажал факты, когда на позапрошлом заседании выступал с речью и перечислял свои достижения.

Член Нарвского горсобрания Катри Райк из фракции "Respekt" подала заявление о недоверии заместителю председателя городского собрания Наталии Умаровой, обосновав его утверждением, что Умарова не может организовать работу депутатских комиссий.

Вице-председатель Центристской партии Эстонии и член Тартуского горсобрания Яан Тоотс занимал должность мэра Нарвы с 5 октября 2023 года.

Наталия Умарова была заместителем председателя Нарвского горсобрания с 16 декабря 2021 года.