В январе запланировано избрание новым председателем Нарвского горсобрания Владимира Жаворонкова. Этот беспартийный школьный учитель прошел в депутатский корпус по списку Катри Райк и в прошлом уже был председателем дольше года, теперь же Жаворонков вступил в коалицию с центристами, которые готовы снова вручить ему властные полномочия.
Нарвские центристы собираются в новом году избрать беспартийного Жаворонкова председателем горсобрания
На очередном заседании Нарвского городского собрания 19 декабря было подано одно за другим три заявления о недоверии высшим городским деятелям.
Заявление о недоверии председателю горсобрания Татьяне Стольфат подала заместитель председателя Наталия Умарова, представляющая центристскую фракцию "Keskerakond". Умарова с трибуны зачитала заявление, подписанное десятью членами собрания, в котором сказано, что избранная на позапрошлом заседании Стольфат не справляется со своей работой.
Затем заявление о недоверии мэру Нарвы Яану Тоотсу представил депутат горсобрания Михаил Стальнухин, возглавляющий фракцию "Narva 2.0". Стальнухин с трибуны заявил, что Тоотс якобы исказил факты на предыдущем заседании, когда выступал с речью и перечислял свои достижения. Напомним, тогда на повестке дня тоже стоял вопрос о недоверии действующему мэру. По утверждению Стальнухина, было как минимум шесть искажений фактов, с помощью которых Тоотс необоснованно приписал себе заслуги других.
Таким образом, в течение ноября и декабря были поданы одно за другим два заявления о недоверии мэру Нарвы Яану Тоотсу. Это не противоречит закону, поскольку причины недоверия формально разные.
Наконец, член Нарвского горсобрания Катри Райк из фракции "Respekt" подала заявление о недоверии заместителю председателя городского собрания Наталии Умаровой, обосновав его утверждением, что Умарова не может организовать работу депутатских комиссий. В адрес Умаровой, как и в адрес Тоотса, это уже тоже второе за пару месяцев заявление о недоверии.
Как Стальнухин, так и Райк утверждали, что под их заявлениями подписались необходимое количество членов собрания, но конкретнее не уточнили.
Сформировалась коалиция без Райк и Стальнухина
На предыдущем заседании Нарвского горсобрания 30 ноября не нашло поддержки первое заявление о недоверии мэру Яану Тоотсу. Тогда это означало распад толком и не сформировавшейся коалиции фракций "Narva 2.0" и "Respekt", возглавляемых соответственно Михаилом Стальнухиным и Катри Райк. Их непрочный союз лишь сумел 21 ноября избрать на пост председателя горсобрания Татьяну Стольфат, которая теперь, когда коалиция рассыпалась, оказалась в шаге от вотума недоверия.
Нынче же на заседании Нарвского горсобрания три депутата - Анна Коваленко, Андрей Яковлев и Владимир Жаворонков - заявили, что выходят из фракции "Respekt". Это окончательно поставило крест на неудачной коалиции фракций Райк и Стальнухина, а также означает рождение другой коалиции.
Председатель фракции "Keskerakond" и глава Нарвского округа Центристской партии Эстонии Алексей Евграфов в комментарии "Северному побережью" подтвердил, что новая коалиция де-факто существует и состоит из 17 членов. Никакого формального названия и коалиционного соглашения этот их союз не имеет.
Эти семнадцать депутатов из всего 31-го в Нарвском горсобрании видят, по словам Алексея Евграфова, мэром Нарвы и далее Яана Тоотса. Также они намерены проголосовать за недоверие председателю горсобрания Татьяне Стольфат, о чем и заявили нынче в четверг, 19 декабря.
Очередное заседание горсобрания, когда пройдет голосование за снятие Стольфат с должности, запланировано на вторую половину января - если не будет созвано раньше.
- На данный момент есть договоренность, что новым председателем горсобрания будет Владимир Жаворонков, - сказал Евграфов "Северному побережью", подтверждая ранее описанное предположение насчет Жаворонкова.
Владимир Жаворонков уже был председателем Нарвского горсобрания с 11 января 2022 года по 23 февраля 2023 года. Он избирался по списку Катри Райк, но когда та в минувшем ноябре оформила союз со Стальнухиным, недовольный этим Жаворонков открыто высказал симпатию нарвским центристам.
Нестабильность сохранится до следующих выборов
Алексей Евграфов считает, что некоторая турбулентность в Нарвском горсобрании продолжится и после смены руководителя депутатского корпуса.
- Мы со стороны фракции "Keskerakond" готовы дать стабильность, но все будет зависеть от наших партнеров, - отметил лидер нарвских центристов.
Говоря о еще двух заявлениях о недоверии, прозвучавших 19 декабря, Евграфов отметил примечательный факт. Он заключается в том, что те заявления поначалу никто не планировал оглашать - и обсуждение текущей повестки дня уже практически началось. Однако, выдержав секундную паузу, представитель центристов все же вышел к трибуне с их фракционным заявлением о недоверии Стольфат, и только после этого к трибуне тоже начали выходить Стальнухин и Райк со своими бумагами. "Если бы мы не сделали этого, то и вотума ни Тоотсу, ни Умаровой тоже не последовало бы", - уверен Евграфов.
Он полагает, что оба заявления о недоверии, представленные оппозиционными фракциями, все же не наберут много голосов.
- Это (два заявления) сделано просто для того, чтобы держать ситуацию в напряжении и чтобы, может, колеблющиеся внутри себя люди смогли еще занять другую позицию, - объяснил Евграфов. - Все уже зашло в ту стадию, когда мало что связано с реальной работой, - с сожалением добавил главный нарвский центрист.