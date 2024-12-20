Нарвские центристы собираются в новом году избрать беспартийного Жаворонкова председателем горсобрания

- На данный момент есть договоренность, что новым председателем горсобрания будет Владимир Жаворонков, - сказал Евграфов "Северному побережью", подтверждая ранее описанное предположение насчет Жаворонкова.

Владимир Жаворонков на заседании Нарвского городского собрания. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Владимир Жаворонков уже был председателем Нарвского горсобрания с 11 января 2022 года по 23 февраля 2023 года. Он избирался по списку Катри Райк, но когда та в минувшем ноябре оформила союз со Стальнухиным, недовольный этим Жаворонков открыто высказал симпатию нарвским центристам.

Нестабильность сохранится до следующих выборов

Алексей Евграфов считает, что некоторая турбулентность в Нарвском горсобрании продолжится и после смены руководителя депутатского корпуса.

- Мы со стороны фракции "Keskerakond" готовы дать стабильность, но все будет зависеть от наших партнеров, - отметил лидер нарвских центристов.

Говоря о еще двух заявлениях о недоверии, прозвучавших 19 декабря, Евграфов отметил примечательный факт. Он заключается в том, что те заявления поначалу никто не планировал оглашать - и обсуждение текущей повестки дня уже практически началось. Однако, выдержав секундную паузу, представитель центристов все же вышел к трибуне с их фракционным заявлением о недоверии Стольфат, и только после этого к трибуне тоже начали выходить Стальнухин и Райк со своими бумагами. "Если бы мы не сделали этого, то и вотума ни Тоотсу, ни Умаровой тоже не последовало бы", - уверен Евграфов.

Он полагает, что оба заявления о недоверии, представленные оппозиционными фракциями, все же не наберут много голосов.

- Это (два заявления) сделано просто для того, чтобы держать ситуацию в напряжении и чтобы, может, колеблющиеся внутри себя люди смогли еще занять другую позицию, - объяснил Евграфов. - Все уже зашло в ту стадию, когда мало что связано с реальной работой, - с сожалением добавил главный нарвский центрист.