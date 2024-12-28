Согласно проекту плана алкогольной политики Эстонии на ближайшие 10 лет, разработанному Министерством социальных дел, акциз на алкоголь должен быть привязан к уровню инфляции. Кроме того, планируется запретить продажу алкоголя дистанционно и рядом с детскими учреждениями, передает rus.err.
Государство разрабатывает план алкогольной политики на ближайшие 10 лет
Также Министерство социальных дел планирует ввести систему ограниченных по времени и платных лицензий на продажу алкоголя, поскольку Эстония - одна из немногих стран, где нет системы лицензирования.
По мнению руководителя отдела закупок Rimi Талиса Раака, ограничение понятно, но возникает вопрос, как это будет реализовано на практике. "Допустим, если где-то рядом с магазином Rimi находится детский сад, то должен ли магазин прекратить продажу алкоголя или уход за детьми там не разрешен", - отметила Раак.
Министерство социальных дел планирует использовать полученную от участников рынка обратную связь в качестве основы для разработки окончательного варианта алкогольной политики на период с 2025 по 2035 год.