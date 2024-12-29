Рейнсалу: закрытие границы в Нарве может быть оправданным шагом

- Я считаю, что закрытие границ - оправданный шаг. Учитывая рост числа атак, нападения на подводные кабели и возможные неопределенные террористические риски, исходящие от России, этот шаг был бы обоснован. При этом о данном решении следует уведомить общественность в короткие сроки, - заявил Рейнсалу.