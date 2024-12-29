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Рейнсалу: закрытие границы в Нарве может быть оправданным шагом

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Урмас Рейнсалу.
Урмас Рейнсалу. Фото: Sander Ilvest

Экс-министр иностранных дел Эстонии и лидер партии Isamaa Урмас Рейнсалу заявил, что закрытие пограничного пункта в Нарве может быть оправданным шагом, пишет rus.err.

Рейнсалу объяснил этот шаг ростом риска гибридных атак со стороны России.

- Я считаю, что закрытие границ - оправданный шаг. Учитывая рост числа атак, нападения на подводные кабели и возможные неопределенные террористические риски, исходящие от России, этот шаг был бы обоснован. При этом о данном решении следует уведомить общественность в короткие сроки, - заявил Рейнсалу.

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Нарва
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