В Ида-Вирумаа снизилось количество зафиксированных случаев превышения скорости

- Количество нарушений скоростного режима растет с каждым годом. В этом году стационарные и мобильные камеры зафиксировали 310 000 нарушений и даже больше, - сказал глава службы дорожного надзора Пыхьяской префектуры Таави Кирсс.

В Ида-Вирумаа количество нарушений скорости сократилось. Всего с начала года их было зафиксировано 19250, в то время как в прошлом году эта цифра составила 21 331.

Полиция напоминает, что с 1 января штраф за превышение скорости составит не четыре евро за штрафную единицу, а восемь евро. Стоимость же превышения на один километр, зафиксированного мобильной камерой, с нового года составит не пять, а семь евро.