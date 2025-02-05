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Цена газа значительно повысится с весны

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Газовая плита. Иллюстративное фото.
Газовая плита. Иллюстративное фото. Фото: Пеэтер Лиллевяли

На газовом рынке сложилась очень необычная ситуация, когда цены на предстоящее лето будут такими же высокими, как текущие цены на предстоящие зимние месяцы, и даже выше, чем цены зимы следующего года, пишет rus.err.

Компания Elenger (бывшая Eesti Gaas) с марта повысит расценки в гибком пакете с 0,69 до 0,78 евро за кубометр газа, а в пакете Alexela с изменяемой ценой газ подорожает с 0,69 до 0,71 евро. ​ 

Более высокие цены в основном обусловлены быстрым опустошением резервуаров в Европе и обязательством заполнить их в течение лета.​

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