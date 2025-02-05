На газовом рынке сложилась очень необычная ситуация, когда цены на предстоящее лето будут такими же высокими, как текущие цены на предстоящие зимние месяцы, и даже выше, чем цены зимы следующего года, пишет rus.err.
Цена газа значительно повысится с весны
Компания Elenger (бывшая Eesti Gaas) с марта повысит расценки в гибком пакете с 0,69 до 0,78 евро за кубометр газа, а в пакете Alexela с изменяемой ценой газ подорожает с 0,69 до 0,71 евро.
Более высокие цены в основном обусловлены быстрым опустошением резервуаров в Европе и обязательством заполнить их в течение лета.