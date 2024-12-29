Обрыв кабеля Estlink 2 приведет к дополнительным расходам на более чем 100 миллионов евро

"Обрыв кабеля значит дополнительные 12 миллионов евро в летний месяц и 15 миллионов евро в осенний месяц", - пишет экономист.

По его оценке, такой шок должен означать увеличение счетов за электроэнергию в среднем на шесть процентов для домохозяйств со средним потреблением и на восемь процентов для предприятий.