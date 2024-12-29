Выход из строя подводного кабеля Estlink 2 на семь месяцев будет стоить эстонским потребителям электроэнергии дополнительных 105 миллионов евро, пишет в своей колонке на Postimees.ee экономист Банка Эстонии Каспар Оя.
Обрыв кабеля Estlink 2 приведет к дополнительным расходам на более чем 100 миллионов евро
"Обрыв кабеля значит дополнительные 12 миллионов евро в летний месяц и 15 миллионов евро в осенний месяц", - пишет экономист.
По его оценке, такой шок должен означать увеличение счетов за электроэнергию в среднем на шесть процентов для домохозяйств со средним потреблением и на восемь процентов для предприятий.
"Годовой ВВП Эстонии составляет примерно 40 миллиардов евро, и 105 миллионов евро не обрушат эстонскую экономику, но это, безусловно, дискомфортно", - рассуждает Каспар.