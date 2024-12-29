Эстония сильно подросла в рейтинге стран по вкладу в общее благосостояние

Индекс Good Country Index, публикуемый с 2014 года, оценивает вклад стран в общее благосостояние мира на основе открытых данных, учитывая размеры государства и его ВВП. В этом году Эстония продемонстрировала самый значительный прогресс в категории "Глобальный вклад в мировой порядок", поднявшись с 84-го на 18-е место.

Эстония также заняла третье место в мире по культурному вкладу благодаря международным событиям, культурному экспорту, свободе прессы и другим факторам. Несмотря на то, что культурное наследие Эстонии не так широко известно, как у крупных стран, согласно исследованию, Эстония является одной из лучших в мире в деле распространения и популяризации своих культурных ценностей.