Шесть танцевальных пар из Йыхвиского волостного дома отплясывали под ритмичные частушки группы "Zetod", заслужив теплый прием публики своим первым и долго репетировавшимся выступлением.
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Йыхвиские волостные чиновники удивили на новогоднем празднике фольклорным танцевальным номером
- Точно как медведь в зоопарке, которого поймали и заставили танцевать, - прокомментировал свой дебют в народных танцах специалист по хозяйству Айво Тамм. - Но во имя святого мероприятия можно ведь иногда и народным танцем заняться. Получилось вполне о'кей. Публика была очень хорошая, зал завелся, и впоследствии говорили, что танец наших "медведей" стал гвоздем праздничной программы.