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Йыхвиские волостные чиновники удивили на новогоднем празднике фольклорным танцевальным номером

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Гвоздем проходившего в Йыхвиском концертном доме новогоднего праздника стало выступление группы народного танца, образованной из волостных чиновников.
Гвоздем проходившего в Йыхвиском концертном доме новогоднего праздника стало выступление группы народного танца, образованной из волостных чиновников. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Шесть танцевальных пар из Йыхвиского волостного дома отплясывали под ритмичные частушки группы "Zetod", заслужив теплый прием публики своим первым и долго репетировавшимся выступлением.

- Точно как медведь в зоопарке, которого поймали и заставили танцевать, - прокомментировал свой дебют в народных танцах специалист по хозяйству Айво Тамм. - Но во имя святого мероприятия можно ведь иногда и народным танцем заняться. Получилось вполне о'кей. Публика была очень хорошая, зал завелся, и впоследствии говорили, что танец наших "медведей" стал гвоздем праздничной программы.

Проектный руководитель службы волостного управления по хозяйству и развитию Антон Макарьев признался, что их выступление стало для публики большим сюрпризом. "Работники нашего дома, конечно, знали, чем мы занимаемся после работы, и, может быть, слышали музыку, но сам танец не видели. Для некоторых танцоров тоже стало неожиданностью, что мы по-настоящему будем выступать, а жены некоторых только на месте узнали, чем их мужья занимаются на работе", - смеется он.

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