В Ида-Вирумаа с помощью государства более 40 домов стали более пожаробезопасными

Для повышения пожарной безопасности были построены печи и плиты, заменена электропроводка и газовые водонагреватели.

- Важно, чтобы люди, нуждающиеся в помощи, знали, что они не одиноки, семьи чувствуют поддержку. Мы получили отзыв от одного самоуправления о том, что в некоторых домах наши совместные усилия побудили жителей продолжить ремонт самостоятельно. Это им по силам, - сказала партнер по профилактике Идаского спасательного центра Лийна Ярви.

Так выглядит эта печь после модернизации. Фото: Päästeamet

В Эстонии жилых зданий ежегодно горит в несколько раз больше, чем в странах Северной Европы, причина в том, что слишком много эстонских домов небезопасны для их жителей. В 2023 году пожары в жилых зданиях Эстонии начались из-за электричества (132 случая), систем отопления (77) и курения (72). Одной из причин пожаров, вызванных электричеством, являются неисправности электроустановок, которые связаны с плохими и ослабленными соединениями в электрощитах, проводах и кабелях, распределительных коробках и штепсельных вилках. Трещины, дыры и щели в печах, плитах и дымоходах были одной из причин пожаров, возникших в системах отопления.

Цель совместного общеэстонского проекта Спасательного департамента, Министерства внутренних дел и самоуправлений "Сделаем дома пожаробезопасными" направлена на то, чтобы сделать дома пожаробезопасными для людей, которые не могут помочь себе сами, то есть для многодетных семей, одиноких пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Получателей помощи выбирают в сотрудничестве с местными самоуправлениями и Спасательным департаментом. И в этом году к проекту присоединились все восемь самоуправлений Ида-Вирумаа. В 2024 году общая сумма поддержки, полученной через Спасательный департамент для реализации проекта пожарной безопасности жилья, составила 270000 евро, к которым самоуправления добавили более 60000 евро.