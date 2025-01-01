ПЕРЕДОВИЦА Честно ли желать людям хорошего нового года?

К гибридным атакам со стороны восточного соседа мы уже почти что начали привыкать - будь то осквернение памятных знаков в Синимяэ или порча электрокабелей и кабелей связи в Финском заливе. Вопрос не в том, что они продолжатся, а в том, что еще придумают против нас. С точки зрения России, ее победой является уже и то, что люди здесь ощущают тревогу и неуверенность из-за происходящего.

В то же время прогнозируют, что долгое время хиреющая экономика может и не начать оправляться ожидаемым образом, а в Ида-Вирумаа продолжится, очевидно, государственное притеснение сланцевой промышленности, в то время как ожидаемых при поддержке фонда справедливого перехода рабочих мест в следующем году вряд ли появится много.

Но все же в уходящем году происходили и позитивные вещи. Как, например, реформа образования, в ходе которой начался переход на единую эстоноязычную школьную систему. Это важно не только из-за предложения более хороших будущих возможностей молодежи с родным русским языком. Вероятно, это обеспечит также значительно лучшие, чем прежде, результаты в деле интеграции общества и возникновения единого мировоззренческого пространства.

В местных масштабах важны проходящие в следующем году местные выборы. В Ида-Вирумаа на их результаты может значительно повлиять то, смогут ли голосовать граждане России и Беларуси. Эти выборы дадут ответ на вопрос, возможно ли, например, в Нарве и Кохтла-Ярве новое, современное европейское правление или все продолжится по-старому под сопровождение коррупционных скандалов и уродливых властных игр.

Но в любом случае и нынче можно пожелать друг другу хорошего нового года, ведь если все и кажется плохим, то, значит, в дальнейшем может стать только лучше.