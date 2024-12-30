Днем 28 декабря в центр тревоги поступило сообщение о том, что в одной из квартир многоквартирного дома на Кескпуйестеэ в городе Кивиыли сработал датчик дыма и чувствуется запах дыма.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Незадачливого повара встретили нежданные гости
Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили в подъезде задымление на лестничной клетке третьего этажа. На стук дверь никто не открыл.
Спасатели проникли в квартиру и убрали с плиты подгоревшую еду. Помещения проветрили с помощью принудительной вентиляции.
И тут прибыл хозяин квартиры, которому объяснили требования пожарной безопасности.