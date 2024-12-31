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СОБЫТИЕ ГОДА В ИДА-ВИРУМАА-2024 Посевное финансирование будущего

Карта будущего Ида-Вирумаа. Фото: Piret Räni
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По мнению "Северного побережья", важнейшим событием нынешнего года в Ида-Вирумаа стало посевное финансирование будущего со стороны фонда справедливого перехода Евросоюза.

Плоды этого посева более 300 миллионов евро, правда, невелики пока, зато надежды - большие.

Наиболее заметным поначалу является только поднявшийся в Нарве промышленный колосс, где в следующем году начнут производить магниты, применяемые в электромобилях и ветряках. Основной наем более чем пары сотен работников, которым обещана также приличная зарплата, еще тоже впереди.

Мы не знаем сейчас, как пойдут дела с большинством других крупных планов, относительно которых решено, что на их осуществление будут выделены пособия в несколько миллионов евро из фонда справедливого перехода. Какие семена взойдут, а какие будут побиты засухой или вредителями, каковыми могут, не замышляя ничего дурного, оказаться также бюрократы, которые честно и тщательно, если судить с их кочки, выполняют свою работу?

И все же эти семенные деньги из фонда справедливого перехода стали своего рода деньгами надежды, которые должны помочь изменить жизнь в Ида-Вирумаа таким образом, как изобразила художник Пирет Ряни на прилагаемой здесь карте. Чтобы уже в ближайшие годы в Ида-Вирумаа появились новые гостиницы, киногородок, современные производства, сильные колледжи и другие высшие школы, общинные центры, новые возможности проведения досуга.

Но если завод магнитов на сегодня уже реально имеется, то почему бы не осуществиться и большей части других планов? Если взглянуть на объявленные или готовящиеся тендеры, то 2025 год сулит строительный бум в Ида-Вирумаа. Эти объемы, правда, не так велики, как в случае возведенных ранее шахт, электростанций или заводов масел, однако это лучше, чем ничего.

Нет сомнения, что эти новые объекты сделают жизнь в Ида-Вирумаа более разнообразной и интересной. В то же время для политиков настал последний момент побороться за семенные деньги нового справедливого перехода, чтобы справиться с теми социально-экономическими ущербами, которые неизбежно приведет с собой отказ от сланца.

Однако в завершающемся году в Ида-Вирумаа произошло еще много событий, влияющих на жизнь уезда. С трудностями, но все же продолжился переход на эстоноязычное образование. Готовится строительство шести новых школьных зданий. Значительное влияние наверняка окажет принятое в конце года волостными собраниями Тойла и Йыхви решение об объединении. На политической арене наибольшего республиканского внимания удостоилась яростная борьба за власть в Нарве. Из новых наиболее крупных объектов в Ида-Вирумаа в этом году был построен Айдуский ветропарк, на финишную прямую выходит строительство нового завода масел в Аувере.

Стоит держать кулаки за то, чтобы через год многие из тех начинаний, которые сейчас только планируются, были уже осуществлены. 

Предыдущие события года в Ида-Вирумаа

  • 2023 год - новые школьные здания и подготовка к переходу на эстоноязычное обучение
  • 2022 год - вывоз красноармейского танка из Нарвы.
  • 2021 год - открытие технологической школы kood/Jõhvi.
  • 2020 год - распространение коронавируса и борьба с ним.
  • 2019 год - резкое сворачивание сланцевой энергетики.
  • 2018 год - стремительный рост интереса остальной Эстонии к Ида-Вирумаа.
  • 2017 год - административная реформа.
  • 2016 год - выход сланцевой промышленности из кризиса.
  • 2015 год - открытие государственной гимназии в Йыхви.
  • 2014 год - строительство Нарвского речного променада.
  • 2013 год - объединение трех самоуправлений: Люганузе, Пюсси и Майдла.
  • 2012 год - завершение строительства нового здания Нарвского колледжа Тартуского университета.
  • 2011 год - обновление центра города Кохтла-Ярве.
  • 2010 год - строительство участка шоссе между Кукрузе и Йыхви.

"Северное побережье"

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