СОБЫТИЕ ГОДА В ИДА-ВИРУМАА-2024 Посевное финансирование будущего

По мнению "Северного побережья", важнейшим событием нынешнего года в Ида-Вирумаа стало посевное финансирование будущего со стороны фонда справедливого перехода Евросоюза.

Плоды этого посева более 300 миллионов евро, правда, невелики пока, зато надежды - большие.

Наиболее заметным поначалу является только поднявшийся в Нарве промышленный колосс, где в следующем году начнут производить магниты, применяемые в электромобилях и ветряках. Основной наем более чем пары сотен работников, которым обещана также приличная зарплата, еще тоже впереди.

Мы не знаем сейчас, как пойдут дела с большинством других крупных планов, относительно которых решено, что на их осуществление будут выделены пособия в несколько миллионов евро из фонда справедливого перехода. Какие семена взойдут, а какие будут побиты засухой или вредителями, каковыми могут, не замышляя ничего дурного, оказаться также бюрократы, которые честно и тщательно, если судить с их кочки, выполняют свою работу?

И все же эти семенные деньги из фонда справедливого перехода стали своего рода деньгами надежды, которые должны помочь изменить жизнь в Ида-Вирумаа таким образом, как изобразила художник Пирет Ряни на прилагаемой здесь карте. Чтобы уже в ближайшие годы в Ида-Вирумаа появились новые гостиницы, киногородок, современные производства, сильные колледжи и другие высшие школы, общинные центры, новые возможности проведения досуга.