ПЕРЕДОВИЦА Календарь событий в Ида-Вирумаа становится все более пестрым

Прошедшие выходные выдались в Ида-Вирумаа богатыми на события. Особенно в районе Кивиыли. По одну сторону склона горы победно грохотали мотоциклы, по другую - в один из дней проходил фестиваль приключений, а по третью - сложный и захватывающий Забег богатырей. Кроме того, состоялись концерты, на которых перед зрителями выступали как музыканты и певцы из Ида-Вирумаа, так и известные эстонские артисты. В те же выходные на реке в Нарва-Йыэсуу прошел фестиваль банной культуры, а также в других местах состоялись менее масштабные мероприятия.