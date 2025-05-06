ПЕРЕДОВИЦА Календарь событий в Ида-Вирумаа становится все более пестрым

Прошедшие выходные выдались в Ида-Вирумаа богатыми на события. Особенно в районе Кивиыли. По одну сторону склона горы победно грохотали мотоциклы, по другую - в один из дней проходил фестиваль приключений, а по третью - сложный и захватывающий Забег богатырей. Кроме того, состоялись концерты, на которых перед зрителями выступали как музыканты и певцы из Ида-Вирумаа, так и известные эстонские артисты. В те же выходные на реке в Нарва-Йыэсуу прошел фестиваль банной культуры, а также в других местах состоялись менее масштабные мероприятия.
Начавшаяся неделя будет похожей. В Нарве пройдут как концерт, посвященный Дню Европы, так и День семьи. На обоих мероприятиях бесплатно выступят лучшие эстонские исполнители, включая Анне Вески, nublu и "Curly Strings". В Тойла пройдет фестиваль гриля, а в Кохтла-Ярве - благотворительный забег.
Радостно, что культурная и спортивная жизнь Ида-Вирумаа становится все более разнообразной. Это предоставляет местным жителям больше выбора и в то же время дает людям, живущим в других местах, повод приехать и открыть для себя Ида-Вирумаа как захватывающее место.
Организаторов мероприятий воодушевил и тот факт, что Фонд интеграции уже несколько лет оказывает значительную поддержку в проведении культурных и спортивных мероприятий в Ида-Вирумаа. Без него многое здесь не произошло бы. Потому что во время всевозможных городских и волостных праздников, а также официальных выходных принято организовывать множество бесплатных концертов ведущих эстонских артистов. Бесплатно в том смысле, что деньги поступают от налогоплательщиков. Поэтому билеты продать довольно сложно, и неудивительно, если на каком-то платном мероприятии очень известному музыканту приходится выступать перед десятью зрителями.