ПЕРЕВОРОТ В НАРВЕ Фактор перебежчиков определяет политику в приграничном городе

К власти в приграничном городе вернулась заявленная в ноябре коалиция, состоящая преимущественно из членов фракций "Narva 2.0" и "Respekt", политическими лидерами которых выступают, соответственно, Михаил Стальнухин и Катри Райк.

Коалицию Райк и Стальнухина в ключевой момент властного переворота 28 декабря поддержали депутаты Владимир Жаворонков, Андрей Яковлев и Анна Коваленко. Эти трое заявляют о принципиальной идеологической невозможности вступить в союз с Михаилом Стальнухиным, как это сделал костяк команды Катри Райк с ней самой во главе.

С Владимиром Жаворонковым вместе еще двое депутатов горсобрания занимают ту же позицию: поддержка необходимых реформ в приграничном городе, но формально неучастие в одном союзе со Стальнухиным. Их переметнувшаяся тройка обеспечила заговорщикам минимальный перевес по голосам во время властного переворота.

От лица тройки Жаворонков в комментарии "Северному побережью" подтвердил, что они еще недавно рассчитывали на перемены в городе в союзе с фракцией "Keskerakond" и лично мэром Нарвы Яаном Тоотсом, однако там начались манипуляции и попытки обмана. Хотя, именно вместе с центристами они обеспечили прохождение нужных и правильных, как считает Жаворонков, поправок в городской бюджет.

Сегодняшнюю коалицию фракций Райк и Стальнухина Жаворонков считает вполне жизнеспособной, так что к ней вскоре наверняка присоединятся еще больше людей. Он предсказывает ей поддержку со стороны 19-20 депутатов из всего 31-го в Нарвском горсобрании.

- У нас главная договоренность, что мы собираемся на десять месяцев (до следующих местных выборов. - И.С.). Все брожения и перебежки надо прекратить, потому что они не способствуют развитию города. (…) К счастью, основные интриганы и перебежчики сейчас вне коалиции. На мой взгляд, самые нестабильные и опасные элементы остались в оппозиции. И я надеюсь, это приведет к устойчивости на все десять месяцев. Во всяком случае, все изъявляют именно такое желание.