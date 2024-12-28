"Продуманное безобразие": на субботу назначено судьбоносное заседание Нарвского горсобрания

Она подтвердила, что приняла решение о созыве внеочердного заседания единолично, на что у нее якобы имеется право. Собирать так называемый президиум она в данном случае не сочла нужным, поскольку заявления о недоверии поступили и от оппозиции, и от коалиции, так что все они дескать заинтересованы в скорейшем голосовании.

- Конец года - и хочется завершить начатое, - комментирует Стольфат. - В заявлении о недоверии мне как председателю городского собрания оппозиция просит созвать заседание, и поэтому я решила выполнить их просьбу, созвав его тогда, когда это возможно, чтобы на праздник нового года все ушли с какой-то определенностью.

Новогодние каникулы политиков прерываются

Председатель нарвской фракции "Keskerakond" Алексей Евграфов вынужденно прерывает семейный отдых в Польше из-за созыва внеочередного заседания горсобрания. Он называет единоличное решение Стольфат бесчестным.

- Это безобразие, но безобразие продуманное, - прокомментировал Евграфов накануне по телефону, находясь за границей за рулем. - Я думаю, Татьяна предполагала, что кто-то уедет в новогодний отпуск и не будет достаточно депутатов. Но шестнадцать рук "за" у нас точно должно быть. Сам я вернусь из поездки, успею.

"Северное побережье" также отметило, что в заявлении о недоверии, поданном фракцией "Keskerakond", Татьяна Стольфат ошибочно названа заместителем председателя горсобрания. Написано буквально так: "... Она не выполняет свои задачи вице-председателя собрания". [ta ei tule oma volikogu aseesimehe ülesannetega toime] Узнав о таком недоразумении, Евграфов сказал, что подобная ошибка не имеет правового значения, так как окончательное заявление о недоверии будет зачитано непосредственно перед голосованием 28 декабря.

Как уже писало "Северное побережье", кандидатом в председатели Нарвского горсобрания взамен Татьяны Стольфат фракция "Keskerakond" и собравшаяся вокруг нее коалиция намерены выдвинуть Владимира Жаворонкова. Беспартийный депутат Жаворонков в прошлом состоял в команде Катри Райк, но в последнее время проявил симпатии центристам. Он уже был председателем Нарвского горсобрания в 2022-2023 годы.

Для Татьяны Стольфат членство в Центристской партии Эстонии закончилось в минувшем ноябре, когда центристы в Нарвском госробрании разошлись по разным депутатским фракциям - и там началась большая политическая неразбериха, продолжающаяся поныне.