Голосование по недоверию председателю Нарвского горсобрания Татьяне Стольфат сама она назначила на явно неудобный для депутатов день - субботу. Из-за этого кому-то придется прервать зимний отпуск, чтобы поднять руку в ключевой момент. Стольфат утверждает, естественно, что в этом нет тактической хитрости с ее стороны.
"Продуманное безобразие": на субботу назначено судьбоносное заседание Нарвского горсобрания
В канцелярии Нарвского городского собрания с 19 декабря лежат сразу три заявления от двух разных депутатских групп, где говорится о недоверии председателю горсобрания Татьяне Стольфат, заместителю председателя Наталии Умаровой и мэру Нарвы Яану Тоотсу. "Северное побережье" писало об этом на прошлой неделе.
Только первое из приведенного списка заявление было подано представителями новой депутатской коалиции, собравшейся вокруг фракции "Keskerakond", тогда как другие два - от оппозиции в лице Катри Райк и Михаила Стальнухина. Следовательно, вотум недоверия председателю горсобрания Татьяне Стольфат имеет больше шанов набрать свыше половины голосов из всего состава Нарвского горсобрания, в котором 31 место.
Единолично выбрала неудобный день
Если поначалу предполагалось, что голосования по трем заявлениям о недоверии проведут на очередном заседании Нарвского горсобрания во второй половине января, то теперь план поменялся: председательствующая Татьяна Стольфат, оказавшаяся на грани снятия с поста, объявила о созыве внеочередного заседания в субботу, 28 декабря в 16.00.
Выборы новых городских руководителей назначены на всякий случай на этот же день.
На вопрос "Северного побережья" о том, есть ли в созыве субботнего заседания в паузе между праздниками известная тактика, заключающаяся в ожидании недостаточной явки депутатов, Татьяна Стольфат ответила отрицательно.
- О таких вещах я не думаю. Считаю, что работа еще продолжается - 30 и 31 декабря будут рабочими днями, поэтому почему же должно быть их (депутатов) меньше. Заседания горсобрания можно проводить и в субботу, и в воскресенье, когда это возможно, поэтому у нас нет ограничений, - заявила председатель Нарвского горсобрания.
Она подтвердила, что приняла решение о созыве внеочердного заседания единолично, на что у нее якобы имеется право. Собирать так называемый президиум она в данном случае не сочла нужным, поскольку заявления о недоверии поступили и от оппозиции, и от коалиции, так что все они дескать заинтересованы в скорейшем голосовании.
- Конец года - и хочется завершить начатое, - комментирует Стольфат. - В заявлении о недоверии мне как председателю городского собрания оппозиция просит созвать заседание, и поэтому я решила выполнить их просьбу, созвав его тогда, когда это возможно, чтобы на праздник нового года все ушли с какой-то определенностью.
Новогодние каникулы политиков прерываются
Председатель нарвской фракции "Keskerakond" Алексей Евграфов вынужденно прерывает семейный отдых в Польше из-за созыва внеочередного заседания горсобрания. Он называет единоличное решение Стольфат бесчестным.
- Это безобразие, но безобразие продуманное, - прокомментировал Евграфов накануне по телефону, находясь за границей за рулем. - Я думаю, Татьяна предполагала, что кто-то уедет в новогодний отпуск и не будет достаточно депутатов. Но шестнадцать рук "за" у нас точно должно быть. Сам я вернусь из поездки, успею.
"Северное побережье" также отметило, что в заявлении о недоверии, поданном фракцией "Keskerakond", Татьяна Стольфат ошибочно названа заместителем председателя горсобрания. Написано буквально так: "... Она не выполняет свои задачи вице-председателя собрания". [ta ei tule oma volikogu aseesimehe ülesannetega toime] Узнав о таком недоразумении, Евграфов сказал, что подобная ошибка не имеет правового значения, так как окончательное заявление о недоверии будет зачитано непосредственно перед голосованием 28 декабря.
Как уже писало "Северное побережье", кандидатом в председатели Нарвского горсобрания взамен Татьяны Стольфат фракция "Keskerakond" и собравшаяся вокруг нее коалиция намерены выдвинуть Владимира Жаворонкова. Беспартийный депутат Жаворонков в прошлом состоял в команде Катри Райк, но в последнее время проявил симпатии центристам. Он уже был председателем Нарвского горсобрания в 2022-2023 годы.
Для Татьяны Стольфат членство в Центристской партии Эстонии закончилось в минувшем ноябре, когда центристы в Нарвском госробрании разошлись по разным депутатским фракциям - и там началась большая политическая неразбериха, продолжающаяся поныне.