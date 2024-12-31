Во время пожара в Тойлаской волости погиб человек

Как сообщили в Спасательном департаменте, 30 декабря в 21.40 в деревне Пеэри заметили сильный пожар. Очевидец подъехал ближе и увидел, что в садоводческом товариществе горит открытым пламенем дом, при этом слышны хлопки.

К моменту прибытия спасателей огнем были охвачены уже два строения.

Локализовать пожар удалось ближе к двум часам ночи. В тушении пожара участвовали профессиональные спасатели из Кохтла-Ярве, Йыхви и Кивиыли, а также добровольцы из Мяэтагузе.

В сгоревших домах людей не обнаружили, а связаться с владельцем не удалось.

Затем наутро спасатели снова выехали на место происшествия, чтобы потушить начавшийся пожар в сарае для дров и продолжить проливку сгоревших построек. В ходе этих работ они нашли среди обломков тело погибшего.

Причины возгорания будут установлены в ходе дальнейшего расследования.

Спасательный департамент отмечает, что в уходящем 2024 году в пожарах в Эстонии погибли 34 человека.

Пожар в садоводческом товариществе в деревне Пеэри Тойлаской волости в ночь на 31 декабря. Фото: Ida päästekeskus