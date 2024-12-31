Полиция просит помощи в поисках 70-летнего Эдуарда, который утром 31 декабря покинул свой дом в Кохтла-Ярве, и теперь его местонахождение неизвестно.
РОЗЫСК ЧЕЛОВЕКА ⟩ В Кохтла-Ярве ушел из дома и пропал мужчина
О пропаже мужчины, страдающего проблемами с памятью, сообщили обеспокоенные родственники. Полиция проверила район проживания мужчины и его окрестности, а также пообщалась с близкими, чтобы собрать данные о привычках и поведении пропавшего.
К сожалению, найти 70-летнего мужчину пока не удалось, поиски продолжаются.
Эдуард ростом примерно 170 см, худощавого телосложения, с короткими седыми волосами. При выходе из дома на нем были черные спортивные штаны, серые кроссовки и кепка.
Полиция просит всех, кто видел мужчину или знает, где он может находиться, сообщить об этом по телефону службы спасения 112.