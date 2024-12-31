РОЗЫСК ЧЕЛОВЕКА В Кохтла-Ярве ушел из дома и пропал мужчина

О пропаже мужчины, страдающего проблемами с памятью, сообщили обеспокоенные родственники. Полиция проверила район проживания мужчины и его окрестности, а также пообщалась с близкими, чтобы собрать данные о привычках и поведении пропавшего.

К сожалению, найти 70-летнего мужчину пока не удалось, поиски продолжаются.

Эдуард ростом примерно 170 см, худощавого телосложения, с короткими седыми волосами. При выходе из дома на нем были черные спортивные штаны, серые кроссовки и кепка.

Полиция просит всех, кто видел мужчину или знает, где он может находиться, сообщить об этом по телефону службы спасения 112.