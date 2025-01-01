Новогоднее обращение Президента Эстонской Республики

Каждый человек ищет мира - и внутри, и вокруг себя. Баланс даёт смелость и уверенность, на которые можно опереться. И если ощущение защищённости ослабело, его надо восстановить с помощью вклада и воли каждого. Прошедшие через кризисы становятся сильными и смелыми, и успеха добиваются те, кто сотрудничает, доверяет и поддерживает друг друга.

Сплочённое сообщество - наша истинная сила. Это значит, что мы должны замечать и поддерживать людей вокруг нас. К сожалению, у нас слишком много тех, кто говорит, что испытывает материальные трудности. Но чем больше будет людей, которые не чувствуют себя обделёнными и справляются со своей жизнью, тем лучше будет всем нам, всей Эстонии.

Быть самим собой и справляться с вызовами помогают бесстрашие, обучение и толковые идеи. Чем больше мы будем инвестировать в образование и поощрять взаимодействие науки и бизнеса, тем успешнее мы будем. В таком единении рождаются умные решения, потому что для подъёма нашей экономики нужны именно свежие идеи. Там, где одни видят риски, для других открываются возможности. Не нужно бояться встречи с неизвестным.

Основа образования - умение читать. В следующем году исполняется 500 лет со дня выхода в свет первого эстоноязычного издания, начнётся год книги. Мы были читающим и пишущим народом вот уже полтысячи лет. У маленькой нации и нет иного выбора, кроме как быть умной. Нас хоть и немного, все мы - читатели.

Желаю жителям Эстонии, нашему народу в начинающемся году смелости и любознательности, изобретательности и решительности. Это даст нам более надёжную безопасность и лучшую способность справляться с трудностями. Как гласит девиз предстоящего в июле Праздника песни и танца „Iseoma”:

Мы сами создаём свою жизнь и счастье.

Мы говорим на своём языке.

Мы поём свои песни своими голосами.

Злоба и ярость разрушают. Мы можем быть другими. Наше величайшее умение - создавать, строить и беречь. Семью, сообщество, общество. Свою страну. Себя.

Желаю всем счастливого нового года!