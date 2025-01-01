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Президент не провозгласил закон о приостановке рассмотрения разрешений на добычу сланца

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Сланцевая шахта.
Сланцевая шахта. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

Президент Эстонии Алар Карис не стал провозглашать поправки в Закон о недрах, сочтя их не соответствующими Конституции и непропорционально ограничивающими свободу предпринимательства​, передает Rus.ERR.

Поправки, принятые Рийгикогу 18 декабря, предусматривали приостановку рассмотрения разрешений на добычу сланца и ходатайств о внесении изменений в ранее выданные разрешения до 2026 года, а необходимость поправок обосновывалась тем, что влияние добычи и использования сланца на климат и достижение климатических целей Эстонии еще не выяснены.

По оценке президента, для предпринимателей было бы менее обременительным, если бы Рийгикогу не приостанавливал рассмотрение разрешений, а уточнил условия, на которых они могут быть выданы. При этом президент сослался на решение Государственного суда, согласно которому ограничение основного права соответствует Конституции только в том случае, если цель ограничения нельзя достичь менее обременительной мерой, тогда как с принятыми парламентом поправками создается ситуация, когда условия добычи сланца установлены в законе, но предприятия не могут выяснить, будет ли у них возможность пользоваться этим правом на практике.​

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Эстония
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