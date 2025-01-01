Президент не провозгласил закон о приостановке рассмотрения разрешений на добычу сланца

Поправки, принятые Рийгикогу 18 декабря, предусматривали приостановку рассмотрения разрешений на добычу сланца и ходатайств о внесении изменений в ранее выданные разрешения до 2026 года, а необходимость поправок обосновывалась тем, что влияние добычи и использования сланца на климат и достижение климатических целей Эстонии еще не выяснены.

По оценке президента, для предпринимателей было бы менее обременительным, если бы Рийгикогу не приостанавливал рассмотрение разрешений, а уточнил условия, на которых они могут быть выданы. При этом президент сослался на решение Государственного суда, согласно которому ограничение основного права соответствует Конституции только в том случае, если цель ограничения нельзя достичь менее обременительной мерой, тогда как с принятыми парламентом поправками создается ситуация, когда условия добычи сланца установлены в законе, но предприятия не могут выяснить, будет ли у них возможность пользоваться этим правом на практике.​