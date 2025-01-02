СТАТИСТИКА Продажи в магазинах Эстонии за год сократились на процент

По данным Департамента статистики, в ноябре 2024 года доход от продаж у предприятий розничной торговли составил 884 миллиона евро. По сравнению с тем же периодом прошлого года объем продаж сократился на 1%.

Аналитик Департамента статистики Йоханна Линда Пихлак отметила, что на уменьшение объема продаж у предприятий розничной торговли в ноябре более всего повлияли продовольственные магазины, объем продаж у которых за год сократился на 4%. "В то же время объем продаж у магазинов промышленных товаров в ноябре продолжил расти и по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличился на 2%", - отметила Пихлак.

Среди магазинов промышленных товаров больше всего, а именно на 15%, объем продаж увеличился у других специализированных магазинов, предлагающих, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее. Объем продаж увеличился на 10% у магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн.

На 6% объем продаж сократился у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы, и на 3% - у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, и у не магазинов, т.е. у киосков, рынков и в прямых продажах.

Кроме того, объем продаж уменьшился на 3% у магазинов, продающих текстильные изделия, одежду и обувь, и на 2% у других неспециализированных магазинов, где преобладают промышленные товары.

Объем продаж у аптек и магазинов косметических товаров остался на том же уровне.

Не изменился объем продаж также у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива.

За одиннадцать месяцев 2024 года объем продаж у предприятий розничной торговли сократился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 3%.

Фото: Statistikaamet