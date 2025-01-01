Горели фейерверки и баня в Нарве, но в целом спасатели довольны итогами новогодней ночи

В целом по Эстонии в период времени с шести вечера 31 декабря до шести утра 1 января спасатели выезжали на 65 вызовов, из которых большинство были связаны с небольшими возгораниями вне зданий.

В Ида-Вирумаа большинство вызовов тоже были связаны с возгораниями из-за пиротехники. Так, например, в 23.44 потушили горящий мусорный бак на Пыхья аллеэ в Кохтла-Ярве, в 00.51 загорелся мусорный бак в Нарве, в 1.25 - остатки фейерверков в Ахтмеском районе Кохтла-Ярве.

Вдобавок, 31 декабря в 20.17 в Нарве, на улице Палли, что в жилом районе рядом с Кренгольмским стадионом, загорелась баня, которую спасатели тоже потушили. Сообщается, что парилка и участок вокруг печи получили повреждения от высокой температуры и копоти.