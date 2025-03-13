Политики не достигли консенсуса по вопросу права голоса на местных выборах

В результате сегодняшнего обсуждения в конституционной комиссии вариантов изменения законопроекта об ограничении права голоса части избирателей на местных выборах, политикам так и не удалось достичь консенсуса, пишет rus.err.

"В настоящее время у нас есть три возможных варианта дальнейших действий: первый - изначальный вариант законопроекта, прошедший два чтения, согласно которому право голоса на местных выборах сохраняется за гражданами Эстонии и лицами без гражданства. Второй - поправка, предложенная 26 парламентариями, согласно которой право голосовать на местных выборах останется только у граждан Эстонии.

Третий - поправка, предусматривающая, что неграждане смогут голосовать еще в 2025 году, но их право голоса будет исключено из Конституции в начале 2026 года", - сказал глава конституционной комиссии Рийгикогу Хендрик Йоханнес Террас (Eesti 200).

Чтобы поправки не прошли, необходимо, чтобы против проголосовал как минимум 21 депутат. У центристов и социал-демократов на двоих как раз 21 голос.