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ВИДЕО И ФОТОГАЛЕРЕЯ Йыхви встретил Новый год по-спортивному - общим забегом

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Йыхвиский новогодний забег стартовал от дома футбола.
Йыхвиский новогодний забег стартовал от дома футбола. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

В Йыхви около шестидесяти человек встретили Новый год, участвуя 1 января в новогоднем забеге длиной шесть километров.

Участники стартовали от Йыхвиского дома футбола, пробежали по променаду, преодолевая свежевыпавший снег, а затем вернулись обратно к дому футбола.

"Я двигаюсь, чтобы быть здоровой", - рассказала одна из участниц, преподаватель физкультуры из Кохтла-Ныммеской школы Пирет Ниглас, признанная в конце декабря самым спортивным учителем года в Эстонии.

"А я здорова, чтобы двигаться", - добавила ультрамарафонка и преподаватель Нарвского колледжа Тартуского университета Аэт Кийсла.

Председатель правления Ида-Вируской центральной больницы Тармо Тохвер отметил, что такой забег придает свежесть началу года. "Можно начать Новый год спортивно и с пользой для здоровья", - сказал он, добавив, что после забега планирует сделать еще несколько упражнений в тренажерном зале.

Новогодний забег в Йыхви уже несколько лет организуют йыхвиский футбольный клуб "Феникс" вместе с и "I&T FitZone".

По словам президента "Феникса" Сергея Иванова, этот забег действительно стал хорошей традицией спортивного начала нового года. "Сначала мы думали, что в полдень 1 января вряд ли кто-то захочет бегать, ведь многие еще отдыхают после празднования. Но со временем участников становится все больше", - отметил Иванов, добавив, что в этом году на старт вышло рекордное количество участников.

Иванов подчеркнул, что формат забега специально сделан таким, что важно не то, кто быстрее добежит до финиша и какое место займет, а участие и преодоление дистанции.

После забега Иванов также познакомил всех желающих с футбольным музеем, который находится в Йыхвиском доме футбола.

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