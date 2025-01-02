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Полиция завела уголовное дело в отношении старика, побившего свою дочь палкой

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Пожилой мужчина в парке кормит голубей. Фото носит иллюстративный характер и не имеет отношения к описанному в статье.
Пожилой мужчина в парке кормит голубей. Фото носит иллюстративный характер и не имеет отношения к описанному в статье. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

Шумное выяснение отношений между взрослыми родственниками случилось в канун Нового года в Тойлаской волости, о чем рассказала полиция.

По сообщению Идаской префектуры, в середине дня 31 декабря полиция получила вызов из Тойлаской волости, где 81-летний мужчина во время ссоры ударил свою дочь то ли палкой для ходьбы, то ли клюкой.

Точные обстоятельства случившегося будут выяснены в рамках уголовного производства, дело заведено по статье о применении физического насилия.

Подозреваемый в совершении преступления старик был задержан полицией.

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