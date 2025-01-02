Шумное выяснение отношений между взрослыми родственниками случилось в канун Нового года в Тойлаской волости, о чем рассказала полиция.
Полиция завела уголовное дело в отношении старика, побившего свою дочь палкой
По сообщению Идаской префектуры, в середине дня 31 декабря полиция получила вызов из Тойлаской волости, где 81-летний мужчина во время ссоры ударил свою дочь то ли палкой для ходьбы, то ли клюкой.
Точные обстоятельства случившегося будут выяснены в рамках уголовного производства, дело заведено по статье о применении физического насилия.
Подозреваемый в совершении преступления старик был задержан полицией.