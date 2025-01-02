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На Петровской площади Нарвы пройдет большое воинское построение, по всей Эстонии объявят минуту молчания

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На Петровской площади Нарвы 3 января торжественным построением и выставкой вооружения отмечают годовщину объявления перемирия в Освободительной войне.
На Петровской площади Нарвы 3 января торжественным построением и выставкой вооружения отмечают годовщину объявления перемирия в Освободительной войне. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

На Петровской площади Нарвы 3 января 2025 года торжественным построением и выставкой вооружения отметят 105-ю годовщину заключения перемирия в Освободительной войне.

В пятницу, 3 января, исполняется 105 лет со дня заключения перемирия в Освободительной войне, которое тогда ознаменовало окончание боевых действий. В память о подвигах борцов за свободу и в знак уважения к павшим в войне, городская администрация Нарвы совместно с 1-й пехотной бригадой, Северо-Восточным территориальным округом "Кайтселийта", а также Департаментом полиции и погранохраны организует на Петровской площади в Нарве торжественное построение и выставку оружия.

Как сообщили в Силах обороны Эстонии, торжественное построение поприветствует начальник Генерального штаба - генерал-майор Вахур Карус.

Также запланирована приветственная речь нового мэра Нарвы Катри Райк.

По словам командира 1-й пехотной бригады полковника Тармо Кундла, празднование перемирия и память о воинах Освободительной войны в Нарве, родном городе 1-го пехотного полка, имеет большое значение.

- 105 лет назад наши предки показали здесь, защищая от врага линию города Нарва и реки Нарва, что защитники Эстонии сильны, бесстрашны и победоносны. Любовь этих мужчин и женщин к родине, мечта о независимом государстве и упорное сопротивление были настолько сильными, что неоднократные попытки превосходящего врага изменить линию фронта провалились. Враг был вынужден уступить и заключить перемирие на условиях Эстонского государства. Я уверен, что и сегодняшние защитники страны - наши военные, резервисты, представители силовых структур, союзники, а также все граждане - готовы, если потребуется, с оружием в руках доказать, что наша воля к борьбе и способность к сопротивлению превосходят любого противника, - заявил полковник Кундла.

Торжественные мероприятия на Петровской площади Нарвы начнутся 3 января в 10.15 с построения. В нем примут участие около 350 военнослужащих, большая часть которых - бойцы 1-й пехотной бригады. Также на мероприятии будут представлены союзники из Великобритании, США и Франции, члены "Кайтселийта" Северо-Восточного округа, сотрудники Департамента полиции и погранохраны, Спасательного департамента и Вируской тюрьмы.

В 10.30 память павших в Освободительной войне почтят минутой молчания, к которой присоединится вся Эстония.

После построения до 12.30 можно будет ознакомиться с техникой и оружием, используемыми в подразделениях 1-й пехотной бригады и силовых структурах.

  • 3 января исполняется 105 лет со дня заключения перемирия в Освободительной войне, которое ознаменовало окончание боевых действий. В годовщину перемирия по всей Эстонии у различных памятников чтут память участников и павших в Освободительной войне.
  • В 10.30 по всей стране объявляется минута молчания.
  • 3 января 1920 года в 10.30 вступило в силу перемирие, заключенное между Эстонской Республикой и Советской Россией для прекращения боевых действий до 10 января. В назначенный день военные действия так и не возобновились, так что 2 февраля 1920 года в Тарту был подписан мирный договор, который завершил Освободительную войну победой Эстонии.
  • Освободительная война велась с 28 ноября 1918 года по 3 января 1920 года за защиту и укрепление независимости Эстонии против Советской России, а также в июне и июле 1919 года против немецкого Ландесвера.
  • Освободительная война длилась в общем 402 дня. Эстония потеряла в ней более 6000 человек, из которых около 4000 погибли непосредственно в боевых действиях.

Силы обороны Эстонии

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Нарва
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