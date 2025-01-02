На Петровской площади Нарвы пройдет большое воинское построение, по всей Эстонии объявят минуту молчания

В пятницу, 3 января, исполняется 105 лет со дня заключения перемирия в Освободительной войне, которое тогда ознаменовало окончание боевых действий. В память о подвигах борцов за свободу и в знак уважения к павшим в войне, городская администрация Нарвы совместно с 1-й пехотной бригадой, Северо-Восточным территориальным округом "Кайтселийта", а также Департаментом полиции и погранохраны организует на Петровской площади в Нарве торжественное построение и выставку оружия.

- 105 лет назад наши предки показали здесь, защищая от врага линию города Нарва и реки Нарва, что защитники Эстонии сильны, бесстрашны и победоносны. Любовь этих мужчин и женщин к родине, мечта о независимом государстве и упорное сопротивление были настолько сильными, что неоднократные попытки превосходящего врага изменить линию фронта провалились. Враг был вынужден уступить и заключить перемирие на условиях Эстонского государства. Я уверен, что и сегодняшние защитники страны - наши военные, резервисты, представители силовых структур, союзники, а также все граждане - готовы, если потребуется, с оружием в руках доказать, что наша воля к борьбе и способность к сопротивлению превосходят любого противника, - заявил полковник Кундла.