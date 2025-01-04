Некоторые остановки в Сака теперь станут остановками по требованию

В середине декабря около мызы Сака из-за скользких дорог два автобуса уездной линии вынесло на обочину.

Департамент транспорта оценил дорожные условия на месте как соответствующие требованиям.

Через мызу Сака проходит шесть автобусов в день. С новой недели три из них будут заезжать туда только по запросу пассажиров.

- Не только из-за плохих дорожных условий, хотя они побудили нас сделать это изменение именно сейчас, - сказал руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс.

Более важной причиной является то, что желающих поехать в Сака, на мызу Сака, а также в пансионат "Männiku" в Аа на этих трех рейсах почти нет. По крайней мере тех, кого можно считать постоянными пассажирами.

- На трех рейсах есть свои постоянные пассажиры, и эти автобусы продолжат движение в обычном режиме. Также на трех остальных рейсах желающие смогут добраться и на мызу Сака, и в пансионат "Männiku", но об этом нужно сообщить водителю при посадке в автобус. Если кто-то хочет, чтобы его забрали с этих остановок по требованию, ему следует позвонить по телефону 5442 0517 до девяти утра того же дня, - пояснил Лутс.

Заезд на остановку по требованию означает, что на следующие остановки автобус прибудет максимум на пять минут позже.

Лутс сказал, что ближе к весне он так и так планировал пересмотреть расписание, исходя из количества пассажиров, следующих до Сака на этих линиях, а скользкие дороги в окрестностях глинта только ускорили это изменение.