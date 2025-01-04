ОПРОС Какие цели вы поставили перед собой на 2025 год?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Елена ВАСИЛЬКИНА, педагог: - Улучшить свое здоровье. Мне скоро предстоит операция, стараюсь настроить себя на то, чтобы все прошло хорошо. Мечты, наверное, как у большинства людей: мирного неба, чтобы между народами и странами развивалась только дружба. Чтобы распри прекратились и все мы жили хорошо.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Майк ЛАНСАЛУ, оператор на заводе: - Не знаю, что ответить на этот вопрос - никаких особенных целей перед собой не ставлю, пусть все идет как есть.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Рита ЛЕППИК, пенсионер: - Самое главное - это здоровье, чего пожелала за новогодним столом не только себе, но и всем близким и знакомым. Мне очень нравится мой родной город Йыхви, которым горжусь и которому желаю развиваться и дальше. Мечтаю, чтобы побольше интересных концертов было и прочих культурных событий, постараюсь посещать их чаще.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Виктор ЦУКАНОВ, пенсионер: - Главное, чтобы было здоровье, для этого надо делать все возможное. Этого всем и желаю. Глобальная цель одна - выжить в нашей стране, сейчас это для многих очень непростая задача.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Антонина ГОЛУБЬЕВА, учитель: - Время пролетает слишком быстро. Очень хочется чаще видеть своих родных, общаться с ними, что и постараюсь сделать. Главная цель - быть здоровой, поэтому планирую посетить докторов, сделать все от меня зависящее, чтобы продолжать жить полной и красивой жизнью.