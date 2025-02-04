ПЕРЕДОВИЦА В правовом государстве и нужно исходить из закона

Ранее эта же НКО добилась определенного успеха, оспаривая разрешения на строительство завода масел.

На этот раз суд подчеркнул, что Эстония является правовым государством, где права отдельных лиц, в данном случае свобода предпринимательства, могут быть ограничены только на основании закона, и ограничения должны быть соразмерными. Действующий в экологическом праве принцип предосторожности не имеет приоритета над другими общепризнанными принципами правового государства, постановил суд.

Это очень важная позиция, поскольку на протяжении многих лет мы также были свидетелями ситуаций, когда высокопоставленные должностные лица по своему усмотрению препятствовали деятельности сланцевых компаний в Ида-Вирумаа. Несмотря на то, что компании соблюдали все требования законодательства.

Суд посчитал важным подтвердить, что, скорее, следует поощрять развитие новых и более экологически чистых производств и закрывать старые, более опасные для окружающей среды производственные мощности. Производство сланцевого масла - это увеличение ценности сланца, что приносит гораздо больше дохода на месте, постановил суд.

Именно этой точкой зрения должны руководствоваться также различные политики и чиновники министерств, отвечающие за преуспевание наших экономики и бизнеса. А то в какой-то момент показалось, что с помощью термина "зеленый поворот" можно попирать законы и здравый смысл.