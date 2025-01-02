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Накануне Нового года потерявшийся мужчина найден мертвым

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Траурная свеча. Снимок иллюстративный.
Траурная свеча. Снимок иллюстративный. Фото: Madis Veltman

Поисковики-добровольцы нашли в Кохтла-Ярве тело пожилого мужчины, ранее пропавшего и объявленного в розыск.

Утром 31 декабря 70-летний Эдуард покинул свой дом в Кохтла-Ярве, и после этого его местонахождение было неизвестно. О пропаже мужчины, страдающего проблемами с памятью, сообщили в полицию обеспокоенные родственники.

Спустя двое суток добровольная поисковая группа обнаружила тело Эдуарда во дворе дома в Кохтла-Ярве.

Как сообщила полиция, нет оснований подозревать преступление в смерти этого мужчины, однако точная причина его кончины будет установлена в ходе вскрытия.

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