Поисковики-добровольцы нашли в Кохтла-Ярве тело пожилого мужчины, ранее пропавшего и объявленного в розыск.
Накануне Нового года потерявшийся мужчина найден мертвым
Утром 31 декабря 70-летний Эдуард покинул свой дом в Кохтла-Ярве, и после этого его местонахождение было неизвестно. О пропаже мужчины, страдающего проблемами с памятью, сообщили в полицию обеспокоенные родственники.
Спустя двое суток добровольная поисковая группа обнаружила тело Эдуарда во дворе дома в Кохтла-Ярве.
Как сообщила полиция, нет оснований подозревать преступление в смерти этого мужчины, однако точная причина его кончины будет установлена в ходе вскрытия.