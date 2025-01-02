Число желающих работать на нарвском заводе магнитов достигло полутора тысяч

На нарвском заводе магнитов уже создано более 80 рабочих мест. По информации руководителя "NPM Narva" по персоналу и связям с общественностью Ольги Зайцевой, штат будет расширяться по мере роста объемов производства, которое должно выйти на полную мощность в течение 2-2,5 лет.

Как рассказывало ранее "Северное побережье", продукцией завода "NPM Narva" будут являться постоянные неодимовые магниты. В Нарве их будут формировать по особому технологическому процессу, а затем нарезать по размерам, требуемым для заказчиков. Собственно намагничивание продукции будет осуществляться уже на ее месте применения.

Неодимовые магниты известны высокой мощностью примагничивания и хорошей стойкостью к размагничиванию. Они критически необходимы, например, при производстве электромобилей и ветрогенераторов.

Строительство на нарвской улице Техазе завода магнитов начала в 2023 году международная компания "Neo Performance Materials" ("NPM"). Огромный корпус для первой части производства уже практически достроен, а решение о расширении и втором этапе ожидается в 2026 году.

Когда в 2026 году первый этап "NPM Narva" получит наконец полную загрузку, тогда штат завода достигнет 300-320 человек. Ожидается, что большая часть работников будут из Нарвы и нарвского региона вплоть до Силламяэ.

Штат завода комплектуется Стоимость первого этапа строительства завода "NPM Narva" составила около 120 миллионов евро. Из них 18,7 миллиона - пособие из Фонда справедливого перехода.

Все производственные вакансии для завода публикуются на веб-сайте кассы по безработице. Также можно заранее присылать CV на почтовый адрес: hrnarva@neomaterials.com