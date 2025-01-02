Выпуск первых образцов продукции на новом заводе магнитов "NPM Narva" намечен на первый квартал 2025 года, и число тех, кто хотели бы найти там работу, перевалило за 1500 человек, рассказала "Нарвская газета".
Число желающих работать на нарвском заводе магнитов достигло полутора тысяч
На нарвском заводе магнитов уже создано более 80 рабочих мест. По информации руководителя "NPM Narva" по персоналу и связям с общественностью Ольги Зайцевой, штат будет расширяться по мере роста объемов производства, которое должно выйти на полную мощность в течение 2-2,5 лет.
Как рассказывало ранее "Северное побережье", продукцией завода "NPM Narva" будут являться постоянные неодимовые магниты. В Нарве их будут формировать по особому технологическому процессу, а затем нарезать по размерам, требуемым для заказчиков. Собственно намагничивание продукции будет осуществляться уже на ее месте применения.
Неодимовые магниты известны высокой мощностью примагничивания и хорошей стойкостью к размагничиванию. Они критически необходимы, например, при производстве электромобилей и ветрогенераторов.
Строительство на нарвской улице Техазе завода магнитов начала в 2023 году международная компания "Neo Performance Materials" ("NPM"). Огромный корпус для первой части производства уже практически достроен, а решение о расширении и втором этапе ожидается в 2026 году.
Когда в 2026 году первый этап "NPM Narva" получит наконец полную загрузку, тогда штат завода достигнет 300-320 человек. Ожидается, что большая часть работников будут из Нарвы и нарвского региона вплоть до Силламяэ.
Штат завода комплектуется
- Стоимость первого этапа строительства завода "NPM Narva" составила около 120 миллионов евро. Из них 18,7 миллиона - пособие из Фонда справедливого перехода.
- Все производственные вакансии для завода публикуются на веб-сайте кассы по безработице. Также можно заранее присылать CV на почтовый адрес: hrnarva@neomaterials.com