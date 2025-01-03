ФОТОГАЛЕРЕЯ В Нарве прошло большое воинское построение, после которого горожане знакомились с военной техникой и союзниками

Как уже накануне рассказывало "Северное побережье", 3 января исполнилось 105 лет со дня заключения перемирия в Освободительной войне, которое тогда ознаменовало окончание боевых действий. В память о подвигах борцов за свободу и в знак уважения к павшим в войне, городская администрация Нарвы совместно с 1-й пехотной бригадой, Северо-Восточным территориальным округом "Кайтселийта", а также Департаментом полиции и погранохраны организовали на Петровской площади Нарвы торжественное построение и выставку оружия.