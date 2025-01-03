Под обильным снегопадом на Петровской площади Нарвы воинским построением и выставкой вооружения отметили 105-ю годовщину заключения перемирия в Освободительной войне.
ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ В Нарве прошло большое воинское построение, после которого горожане знакомились с военной техникой и союзниками
Как уже накануне рассказывало "Северное побережье", 3 января исполнилось 105 лет со дня заключения перемирия в Освободительной войне, которое тогда ознаменовало окончание боевых действий. В память о подвигах борцов за свободу и в знак уважения к павшим в войне, городская администрация Нарвы совместно с 1-й пехотной бригадой, Северо-Восточным территориальным округом "Кайтселийта", а также Департаментом полиции и погранохраны организовали на Петровской площади Нарвы торжественное построение и выставку оружия.
Торжественное построение поприветствовал начальник Генерального штаба - генерал-майор Вахур Карус. С приветственной речью также выступила мэр Нарвы Катри Райк.
В 10.30 была объявлена по всей Эстонии минута молчания. В эту минуту над Нарвой разносился колокольный звон с Воскресенского собора, относящегося к Эстонской православной церкви Московского патриархата.
Затем последовала выставка военной техники и оружия как Сил обороны Эстонии, так и армий союзников. Выставка заинтересовала и нарвитян, и гостей города.
- 3 января исполняется 105 лет со дня заключения перемирия в Освободительной войне, которое ознаменовало окончание боевых действий. В годовщину перемирия по всей Эстонии у различных памятников чтут память участников и павших в Освободительной войне.
- В 10.30 по всей стране объявляется минута молчания.
- 3 января 1920 года в 10.30 вступило в силу перемирие, заключенное между Эстонской Республикой и Советской Россией для прекращения боевых действий до 10 января. В назначенный день военные действия так и не возобновились, так что 2 февраля 1920 года в Тарту был подписан мирный договор, который завершил Освободительную войну победой Эстонии.
- Освободительная война велась с 28 ноября 1918 года по 3 января 1920 года за защиту и укрепление независимости Эстонии против Советской России, а также в июне и июле 1919 года против немецкого Ландесвера.
- Освободительная война длилась в общем 402 дня. Эстония потеряла в ней более 6000 человек, из которых около 4000 погибли непосредственно в боевых действиях.