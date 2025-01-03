По данным МВД, 1 января 2025 года в Ида-Вирумаа проживали 128568 человек, а ровно годом ранее постоянных жителей уезда было 130362, то есть численность населения сократилась на 1794 человека, передает новостной портал Rus.ERR.
Население Ида-Вирумаа за год снова сократилось
Среди местных самоуправлений Ида-Вирумаа положительная демографическая динамика за 2024 год отмечена в Алутагузеской волости, население которой выросло до 4588 человек (+18), и в городе Нарва-Йыэсуу, где население увеличилось до 4883 человек (+4).
Население Нарвы сократилось до 52058 человек (-836), Кохтла-Ярве - до 31540 (-417), Йыхвиской волости - до 11323 (-215), города Силламяэ - до 11824 (-197), Люганузеской волости - до 7988 (-102) и Тойлаской волости - до 4454 человек (-59).
с 2009 года население Ида-Вирумаа сократилось приблизительно на 35 тысяч человек, как отмечает Rus.ERR.