Население Ида-Вирумаа за год снова сократилось

Среди местных самоуправлений Ида-Вирумаа положительная демографическая динамика за 2024 год отмечена в Алутагузеской волости, население которой выросло до 4588 человек (+18), и в городе Нарва-Йыэсуу, где население увеличилось до 4883 человек (+4).

Население Нарвы сократилось до 52058 человек (-836), Кохтла-Ярве - до 31540 (-417), Йыхвиской волости - до 11323 (-215), города Силламяэ - до 11824 (-197), Люганузеской волости - до 7988 (-102) и Тойлаской волости - до 4454 человек (-59).

с 2009 года население Ида-Вирумаа сократилось приблизительно на 35 тысяч человек, как отмечает Rus.ERR.