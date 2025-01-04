Поскольку я представляю избирателей в Тойласком волостном собрании в нынешних границах волости, я голосовал только и исключительно исходя из интересов избирателей (на референдуме в волости Тойла 76% избирателей высказались против объединения с Йыхви). Теперь я объясню некоторые мотивы более подробно.
Йоханнес Нейланд: Почему я проголосовал против объединения Тойла и Йыхви?
Долговая нагрузка. По состоянию на 31.12.2024 долговые обязательства Тойлаской волости составляют 136468 евро, в то время как Йыхви - около 9,8 млн евро. Численность населения Тойлаской волости на 1 января 2024 года составляла 4479 человек, таким образом, текущая долговая нагрузка на одного жителя (от младенца до старика) составляет около 30 евро. Население волости Йыхви на 1 октября 2024 года, по данным сайта волости, составляет 11365 человек (из них 9782 - в городе Йыхви). Таким образом, в настоящее время долговое бремя на одного жителя волости Йыхви составляет 862 евро. Число жителей нового объединенного муниципалитета составит около 15844 человек, а это значит, что текущая долговая нагрузка на одного жителя объединенной волости составит 627 евро, то есть долговая нагрузка на одного жителя волости Тойла резко увеличится аж на 597 евро. До сих пор нет ясности в вопросе о том, придется ли волости Йыхви компенсировать убытки застройщика солнечного парка и в каком объеме.
Учитывая также комментарий председателя Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа, сделанный после голосования, о том, что "оба наших бюджета были слишком малы для реализации крупных проектов", можно сделать вывод о дальнейшем увеличении долгового бремени.
Общественный транспорт. После объединения Йыхви и Тойла существующие уездные маршруты 46 и 48 станут волостными маршрутами, ответственность за организацию и финансирование которых будет нести самоуправление (KOKS §6 (1)). Известно, что уездные линии финансируются непосредственно из государственного бюджета (Закон об общественном транспорте, §13 и §16). Это лишь вопрос времени, когда сокращения Министерства регионального развития и сельского хозяйства дойдут до волостных линий.
Договор об объединении. В пункте 2.1 соглашения говорится, в частности, что слияние позволит повысить качество предоставляемых самоуправлением публичных услуг. По данным сайта minuomavalitsus.ee Министерства регионального развития и сельского хозяйства, в 2023 году в Йыхвиской волости наблюдалось снижение уровня обслуживания в пяти категориях: дошкольное образование, обращение с отходами, социальное обеспечение взрослых, доступность, а также планирование, строительство и энергетика. В волости Тойла за тот же период уровень услуг снизился только в категории "благополучие детей". На улучшение качества госуслуг при сохранении нынешних служащих вряд ли стоит надеяться (п. 9.2. договора об объединении).
"Учитывая также комментарий председателя Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа, сделанный после голосования, о том, что "оба наших бюджета были слишком малы для реализации крупных проектов", можно сделать вывод о дальнейшем увеличении долгового бремени".Йоханнес Нейланд, член Тойлаского волостного собрания
В опубликованной 12 ноября прошлого года в "Северном побережье" статье-мнении Йыхвиского волостного управления также говорилось о шести якобы самых важных причинах, которые объединение предложит только жителям Йыхвиской волости, и не было названо ни одной причины, что могло бы понравиться жителям Тойла. Единственная "возможность" виделась якобы в отказе от пляжа Тойла, порта и Эстонского шахтного музея в пользу Йыхвиской волости с новым регистрационным кодом. Из статьи не было понятно, каким образом частная собственность - "Toila Spaa" и мыза Сака, которые превратятся теперь в "домашние жемчужины" жителей новой Йыхвиской волости, - поможет увеличить у жителей ощущение общины и чувство гордости за свою родную волость. В своем стремлении украсить себя чужими перьями не перепутали ли частную собственность с муниципальной (мыза Кукрузе, здание детского дома Кохтла-Нымме)? Оруский парк в Тойла, как известно, является государственной собственностью - это ли не повод для гордости за наше государство?
Если же хотели быть искренними до конца, то почему же забыли упомянуть в статье пожароопасную "экологическую жемчужину" в контексте всей Эстонии - Уйкаласкую свалку, расположенную на муниципальной земле волости Тойла. Не секрет, что если застройщик, ТОО "Ekovir", обанкротится (на данный момент задолженность по налогам составляет 1,86 миллиона евро) и не произведет отчуждение права на застройку, проблема свалки станет проблемой собственника земли, то есть волости.
Известно, что волость Тойла приобрела закрепленную недвижимость Уйкалаской свалки у волости Кохтла в 2017 году в результате административной реформы. Кроме того, волость Тойла стала последним самоуправлением Ида-Вирумаа, кто в 2018 году произвел отчуждение акций АО "Uikala Prügila", тогдашнего застройщика свалки, прежде чем она была исключена из Коммерческого регистра.
Хотя Порядок управления имуществом волости Тойла (§24 (5)), введенный в действие непосредственно перед отчуждением акций, устанавливал, что без организации аукциона в порядке принятия решения акции могут быть переданы только другим акционерам этого коммерческого объединения, акции были переданы все же самому коммерческому объединению (несмотря на то, что в §283 (5) Коммерческого кодекса прямо указано, что собственные акции не дают акционерному обществу никаких прав акционера). Стоит также отметить, что Тойлаское волостное собрание никогда не принимало решения о выдаче ТОО "Ekovir" разрешения для отчуждения права на застройку (KOKS §22 (61)), несмотря на то, что такое условие внесено в крепостную книгу (AÕS §249 (11)).
У волости Тойла есть и другие скрытые недостатки, которые еще долгие годы будут доставлять радость открытий - для всего этого в газете не хватит места.