Йоханнес Нейланд: Почему я проголосовал против объединения Тойла и Йыхви?

Долговая нагрузка. По состоянию на 31.12.2024 долговые обязательства Тойлаской волости составляют 136468 евро, в то время как Йыхви - около 9,8 млн евро. Численность населения Тойлаской волости на 1 января 2024 года составляла 4479 человек, таким образом, текущая долговая нагрузка на одного жителя (от младенца до старика) составляет около 30 евро. Население волости Йыхви на 1 октября 2024 года, по данным сайта волости, составляет 11365 человек (из них 9782 - в городе Йыхви). Таким образом, в настоящее время долговое бремя на одного жителя волости Йыхви составляет 862 евро. Число жителей нового объединенного муниципалитета составит около 15844 человек, а это значит, что текущая долговая нагрузка на одного жителя объединенной волости составит 627 евро, то есть долговая нагрузка на одного жителя волости Тойла резко увеличится аж на 597 евро. До сих пор нет ясности в вопросе о том, придется ли волости Йыхви компенсировать убытки застройщика солнечного парка и в каком объеме.