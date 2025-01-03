ПЛАН ПРЕДСТОЯЩИХ ИГР Футзал и хоккей дарят зрителям страстные эмоции

И в мини-футболе, и в хоккее три команды из Ида-Вирумаа соревнуются в высшей лиге серии чемпионатов Эстонии.

В футзале чемпионский титул защищает "Sillamäe Silla", занимающий в этом сезоне четвертое место с 12 очками. А возглавляет таблицу с 19 очками "Narva United". Известный своими ярыми болельщиками йыхвиский "Phoenix" начал сезон с нескольких поражений подряд, поскольку в начале сезона основные игроки остались в стороне, так как в ноябре они еще играли в большой футбол. Однако постепенно Йыхви тоже начал набирать очки, и тот факт, что в кубковой серии в конце года удалось одолеть команду Силламяэ, говорит о хорошем прогрессе.

В субботу Йыхви постарается на выезде дать бой лидеру Нарве. В Йыхвиском спортхолле следующий матч по мини-футболу состоится 11 января, когда "Phoenix" встретится с Копли.

В январе в ледовых холлах Кохтла-Ярве и Нарвы можно будет посмотреть многочисленные матчи чемпионата Эстонии по хоккею. Все три клуба Ида-Вирумаа хорошо начали сезон и продолжают бороться за медали.

Хоккей - эмоциональная игра как для игроков, так и для зрителей. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

И "Narva PSK", и кохтла-ярвеский "Viru Sputnik", в ряды которых в этом сезоне входят несколько канадских хоккеистов, набрали 18 очков и всего на одно очко отстают от лидирующего тартуского "Välk 494", сыгравшего на одну игру больше. Третья команда Ида-Вирумаа - кохтла-ярвеский "Everest" с 12 очками занимает четвертое место.