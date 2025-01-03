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ПЛАН ПРЕДСТОЯЩИХ ИГР Футзал и хоккей дарят зрителям страстные эмоции

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Болельщики футбольного клуба "Phoenix" в Йыхвиском спортхолле.
Болельщики футбольного клуба "Phoenix" в Йыхвиском спортхолле. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Зимой самыми популярными видами спорта в Ида-Вирумаа стали мини-футбол и хоккей, которые собирали на трибунах сотни болельщиков, не скупившихся на эмоции.

И в мини-футболе, и в хоккее три команды из Ида-Вирумаа соревнуются в высшей лиге серии чемпионатов Эстонии.

В футзале чемпионский титул защищает "Sillamäe Silla", занимающий в этом сезоне четвертое место с 12 очками. А возглавляет таблицу с 19 очками "Narva United". Известный своими ярыми болельщиками йыхвиский "Phoenix" начал сезон с нескольких поражений подряд, поскольку в начале сезона основные игроки остались в стороне, так как в ноябре они еще играли в большой футбол. Однако постепенно Йыхви тоже начал набирать очки, и тот факт, что в кубковой серии в конце года удалось одолеть команду Силламяэ, говорит о хорошем прогрессе.

В субботу Йыхви постарается на выезде дать бой лидеру Нарве. В Йыхвиском спортхолле следующий матч по мини-футболу состоится 11 января, когда "Phoenix" встретится с Копли.

В январе в ледовых холлах Кохтла-Ярве и Нарвы можно будет посмотреть многочисленные матчи чемпионата Эстонии по хоккею. Все три клуба Ида-Вирумаа хорошо начали сезон и продолжают бороться за медали. 

Хоккей - эмоциональная игра как для игроков, так и для зрителей.
Хоккей - эмоциональная игра как для игроков, так и для зрителей. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

И "Narva PSK", и кохтла-ярвеский "Viru Sputnik", в ряды которых в этом сезоне входят несколько канадских хоккеистов, набрали 18 очков и всего на одно очко отстают от лидирующего тартуского "Välk 494", сыгравшего на одну игру больше. Третья команда Ида-Вирумаа - кохтла-ярвеский "Everest" с 12 очками занимает четвертое место.

В предстоящее воскресенье в ледовом холле Кохтла-Ярве "Everest" встретится с "Tallinna Panter/Tornado".

А 25 января состоится ожесточенная битва между клубами Кохтла-Ярве, которая обычно собирает более полутысячи зрителей. 

ФУТЗАЛ

  • 4 января в 15.00 в Нарвском спортивном центре "Narva United" - "Phoenix" (Йыхви).
  • 11 января в 15.00 в Нарвском спортивном центре "Narva United" - "Rummu Dünamo".
  • 11 января в 17.00 в Йыхвиском спортхолле "Phoenix" - "Kopli Coolbet".
  • 18 января в 17.00 в Силламяэском спортивном центре "Sillamäe Silla" - "Tartu Ravens".
  • 25 января в 15.00 в Нарвском спортивном центре "Narva United" - "Saku Sporting".
  • 25 января в 17.00 в Йыхвиском спортхолле "Phoenix" - "Sillamäe Silla".

ХОККЕЙ

Чемпионат Эстонии

  • 5 января в 16.00 в ледовом холле Кохтла-Ярве "Everest" (Кохтла-Ярве) - "Tallinna Panter/Tornado".
  • 18 января в 16.00 в ледовом холле Кохтла-Ярве "Everest" - "Narva PSK".
  • 25 января в 16.00 в ледовом холле Кохтла-Ярве "Everest" - "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве).
  • 26 января в 16.00 в ледовом холле Кохтла-Ярве "Viru Sputnik" - "Tallinna Vipers".
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