Зимой самыми популярными видами спорта в Ида-Вирумаа стали мини-футбол и хоккей, которые собирали на трибунах сотни болельщиков, не скупившихся на эмоции.
ПЛАН ПРЕДСТОЯЩИХ ИГР ⟩ Футзал и хоккей дарят зрителям страстные эмоции
И в мини-футболе, и в хоккее три команды из Ида-Вирумаа соревнуются в высшей лиге серии чемпионатов Эстонии.
В футзале чемпионский титул защищает "Sillamäe Silla", занимающий в этом сезоне четвертое место с 12 очками. А возглавляет таблицу с 19 очками "Narva United". Известный своими ярыми болельщиками йыхвиский "Phoenix" начал сезон с нескольких поражений подряд, поскольку в начале сезона основные игроки остались в стороне, так как в ноябре они еще играли в большой футбол. Однако постепенно Йыхви тоже начал набирать очки, и тот факт, что в кубковой серии в конце года удалось одолеть команду Силламяэ, говорит о хорошем прогрессе.
В субботу Йыхви постарается на выезде дать бой лидеру Нарве. В Йыхвиском спортхолле следующий матч по мини-футболу состоится 11 января, когда "Phoenix" встретится с Копли.
В январе в ледовых холлах Кохтла-Ярве и Нарвы можно будет посмотреть многочисленные матчи чемпионата Эстонии по хоккею. Все три клуба Ида-Вирумаа хорошо начали сезон и продолжают бороться за медали.
И "Narva PSK", и кохтла-ярвеский "Viru Sputnik", в ряды которых в этом сезоне входят несколько канадских хоккеистов, набрали 18 очков и всего на одно очко отстают от лидирующего тартуского "Välk 494", сыгравшего на одну игру больше. Третья команда Ида-Вирумаа - кохтла-ярвеский "Everest" с 12 очками занимает четвертое место.
В предстоящее воскресенье в ледовом холле Кохтла-Ярве "Everest" встретится с "Tallinna Panter/Tornado".
А 25 января состоится ожесточенная битва между клубами Кохтла-Ярве, которая обычно собирает более полутысячи зрителей.
ФУТЗАЛ
- 4 января в 15.00 в Нарвском спортивном центре "Narva United" - "Phoenix" (Йыхви).
- 11 января в 15.00 в Нарвском спортивном центре "Narva United" - "Rummu Dünamo".
- 11 января в 17.00 в Йыхвиском спортхолле "Phoenix" - "Kopli Coolbet".
- 18 января в 17.00 в Силламяэском спортивном центре "Sillamäe Silla" - "Tartu Ravens".
- 25 января в 15.00 в Нарвском спортивном центре "Narva United" - "Saku Sporting".
- 25 января в 17.00 в Йыхвиском спортхолле "Phoenix" - "Sillamäe Silla".
ХОККЕЙ
Чемпионат Эстонии
- 5 января в 16.00 в ледовом холле Кохтла-Ярве "Everest" (Кохтла-Ярве) - "Tallinna Panter/Tornado".
- 18 января в 16.00 в ледовом холле Кохтла-Ярве "Everest" - "Narva PSK".
- 25 января в 16.00 в ледовом холле Кохтла-Ярве "Everest" - "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве).
- 26 января в 16.00 в ледовом холле Кохтла-Ярве "Viru Sputnik" - "Tallinna Vipers".