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Кохтла-Ныммеская школа собрала для детского фонда 1400 евро

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Тортовый аукцион, на котором переплетаются благотворительность и ощущение Рождества, стал традицией в Кохтла-Ныммеской школе.
Тортовый аукцион, на котором переплетаются благотворительность и ощущение Рождества, стал традицией в Кохтла-Ныммеской школе. Фото: Erakogu

В последний день ушедшего года Кохтла-Ныммеская школа подарила детскому фонду клиники Тартуского университета 1400 евро, львиная доля которых была собрана на благотворительном аукционе тортов.

- Тортовый аукцион охватывает школьную и детсадовскую части, то есть является общим мероприятием всего нашего дворца образования, свой вклад в него вносят родители школьников и детсадовцев, а также дети и учителя, - объяснила директор Кохтла-Ныммеской школы Марилийз Одер.

Аукцион тортов является уже давней традицией Кохтла-Ныммеской школы, хотя в промежутке и имел место небольшой перерыв. "В прошлом году наша девятиклассница Кенели пробудила эту традицию ото сна. Вновь прошел веселый вечер, на котором переплелись, согревая сердца, благотворительность и ощущение Рождества", - сказала школьный руководитель.

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