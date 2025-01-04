В последний день ушедшего года Кохтла-Ныммеская школа подарила детскому фонду клиники Тартуского университета 1400 евро, львиная доля которых была собрана на благотворительном аукционе тортов.
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Кохтла-Ныммеская школа собрала для детского фонда 1400 евро
- Тортовый аукцион охватывает школьную и детсадовскую части, то есть является общим мероприятием всего нашего дворца образования, свой вклад в него вносят родители школьников и детсадовцев, а также дети и учителя, - объяснила директор Кохтла-Ныммеской школы Марилийз Одер.