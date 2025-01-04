Кохтла-Ныммеская школа собрала для детского фонда 1400 евро

- Тортовый аукцион охватывает школьную и детсадовскую части, то есть является общим мероприятием всего нашего дворца образования, свой вклад в него вносят родители школьников и детсадовцев, а также дети и учителя, - объяснила директор Кохтла-Ныммеской школы Марилийз Одер.

Аукцион тортов является уже давней традицией Кохтла-Ныммеской школы, хотя в промежутке и имел место небольшой перерыв. "В прошлом году наша девятиклассница Кенели пробудила эту традицию ото сна. Вновь прошел веселый вечер, на котором переплелись, согревая сердца, благотворительность и ощущение Рождества", - сказала школьный руководитель.