Ида-Вирумаа потерял за пять лет более семи тысяч жителей

По данным Министерства внутренних дел, по состоянию на 1 января нынешнего года в Ида-Вирумаа насчитывалось 128568 жителей. За пять лет уезд потерял 5,3% жителей, или 7184 человека. Это самый большой по сравнению с другими уездами процент сокращения населения. Стоит отметить, что за пять лет в девяти уездах количество жителей уменьшилось, а в шести - выросло, причем самый большой рост наблюдался в Тартумаа и Харьюмаа, где он превысил 6%.