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Ида-Вирумаа потерял за пять лет более семи тысяч жителей

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Фото статьи
Фото: Kristel Soomets / Põhjarannik

Число жителей в Ида-Вирумаа уменьшилось за последние пять лет более чем на семь тысяч человек, то есть примерно на столько же, сколько жителей осталось в Люганузеской волости.

По данным Министерства внутренних дел, по состоянию на 1 января нынешнего года в Ида-Вирумаа насчитывалось 128568 жителей. За пять лет уезд потерял 5,3% жителей, или 7184 человека. Это самый большой по сравнению с другими уездами процент сокращения населения. Стоит отметить, что за пять лет в девяти уездах количество жителей уменьшилось, а в шести - выросло, причем самый большой рост наблюдался в Тартумаа и Харьюмаа, где он превысил 6%. 

Число жителей в самоуправлениях Ида-Вирумаа в начале 2025 года (в скобках - изменение по сравнению с началом 2020 года)

Город Нарва 52 058 (-3847 жителей, -6,9%)

Город Кохтла-Ярве 31 540 (-1979 жителей, -5,9%)

Город Силламяэ 11 824 (-755 жителей, -6,0%)

Йыхвиская волость 11 323 (+63 жителя, +0,6%)

Люганузеская волость 7988 (-451 житель, -5,3%)

Город Нарва-Йыэсуу 4783 (+165 жителей, +3,9%)

Aлутагузеская волость 4588 (-115 жителей, -2,4%)

Toйлаская волость 4454 (-285 жителей, -6,0%)

Итого Ида-Вирумаа: 128 568 (-7184 жителя, -5,3%)

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