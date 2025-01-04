Число жителей в Ида-Вирумаа уменьшилось за последние пять лет более чем на семь тысяч человек, то есть примерно на столько же, сколько жителей осталось в Люганузеской волости.
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Ида-Вирумаа потерял за пять лет более семи тысяч жителей
По данным Министерства внутренних дел, по состоянию на 1 января нынешнего года в Ида-Вирумаа насчитывалось 128568 жителей. За пять лет уезд потерял 5,3% жителей, или 7184 человека. Это самый большой по сравнению с другими уездами процент сокращения населения. Стоит отметить, что за пять лет в девяти уездах количество жителей уменьшилось, а в шести - выросло, причем самый большой рост наблюдался в Тартумаа и Харьюмаа, где он превысил 6%.