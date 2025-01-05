ПЕРЕДОВИЦА К уменьшению населения надо приспособиться

Сейчас нет каких-то признаков, чтобы поверить в то, будто в ближайшее время это уменьшение превратится в рост. Рождаемость в Ида-Вирумаа падает, как и везде, и молодежь не стремится вернуться сюда после окончания университетов в Таллинне или Тарту. Причиной этого называют нехватку здесь как привлекательных для молодежи рабочих мест, так и подходящего современного жилья. Ну и, конечно, здешние возможности проведения досуга не в состоянии конкурировать с имеющимися в столице.

Правительство много говорило о том, что фонд справедливого перехода, активно запущенный в прошлом году, создаст предпосылки для появления новых, современных рабочих мест и новых возможностей для молодежи. Это действительно может быть правдой, однако сначала нужно дождаться, пока эти посеянные семена начнут прорастать, или же все закончится недородом, так как с посевом припозднились либо появились какие-то другие препятствия.

А до тех пор мы должны приспосабливаться к изменению численности населения: уменьшать школьные здания и детсады и расширять попечительские дома, объединять самоуправления и наблюдать, как правительство сворачивает здесь услуги. Похоже, что нынешние принимающие решения исходят главным образом из сухих таблиц, судя по которым присутствие государства в регионах надо сокращать в соответствии с уменьшением числа жителей.

Однако, несмотря на то, что население Ида-Вирумаа сократилось, он по-прежнему остается одним из крупнейших уездов страны, где проживает около 10 процентов населения Эстонии. Плюсом к тому имеются связанные с национальным составом и исходящими из реорганизации промышленности проблемами особенности, которые не должны позволить правительству отвести взор от региона.

Другое дело, насколько правительство вообще понимает происходящее в Ида-Вирумаа и насколько оно в состоянии предпринимать, исходя из этого, эффективные шаги. А это является важным вопросом безопасности, особенно в нынешнее время.