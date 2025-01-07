Михаил Кылварт: В Эстонии следует построить новые сланцевые мощности

Любые другие приоритеты в сфере энергетики следует считать второстепенными по сравнению с обеспечением надежности электроснабжения, сохранением благосостояния населения и конкурентоспособности предприятий. Недавний инцидент с "Estlink 2" продемонстрировал, что в нынешней ситуации в области безопасности невозможно обеспечить энергетическую безопасность за счет внешних соединений.

Сланец является единственным природным ресурсом Эстонии, который позволяет производить электроэнергию с помощью управляемых мощностей - независимо от внешних факторов; и на сегодняшний день и в ближайшем будущем сланцу нет равноценной альтернативы. Производство электроэнергии из сланца может быть гораздо экологичнее и эффективнее, однако в этом направлении не продвинулись, поскольку сланцевую промышленность в скором времени планируется закрыть.

Замена сланцевых электростанций на газовые не является разумной, так как нестабильная ситуация в мировой экономике и сфере безопасности не позволяет прогнозировать стабильность поставок и цены на газ. Кроме того, газовые электростанции в конечном итоге могут оказаться не намного экологичнее современных сланцевых электростанций. На этот факт также обратил внимание профессор Алар Конист.