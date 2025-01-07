В целях обеспечения надежности электроснабжения в Эстонии и электроэнергии по доступной цене для населения и предприятий необходимо отказаться от намерения закрыть сланцевую промышленность, при этом следует построить новые сланцевые мощности, которые работали бы минимум ближайшие двадцать лет.
Михаил Кылварт: В Эстонии следует построить новые сланцевые мощности
Любые другие приоритеты в сфере энергетики следует считать второстепенными по сравнению с обеспечением надежности электроснабжения, сохранением благосостояния населения и конкурентоспособности предприятий. Недавний инцидент с "Estlink 2" продемонстрировал, что в нынешней ситуации в области безопасности невозможно обеспечить энергетическую безопасность за счет внешних соединений.
Сланец является единственным природным ресурсом Эстонии, который позволяет производить электроэнергию с помощью управляемых мощностей - независимо от внешних факторов; и на сегодняшний день и в ближайшем будущем сланцу нет равноценной альтернативы. Производство электроэнергии из сланца может быть гораздо экологичнее и эффективнее, однако в этом направлении не продвинулись, поскольку сланцевую промышленность в скором времени планируется закрыть.
Замена сланцевых электростанций на газовые не является разумной, так как нестабильная ситуация в мировой экономике и сфере безопасности не позволяет прогнозировать стабильность поставок и цены на газ. Кроме того, газовые электростанции в конечном итоге могут оказаться не намного экологичнее современных сланцевых электростанций. На этот факт также обратил внимание профессор Алар Конист.
Обеспечить энергетическую безопасность за счет ветрогенераторов и солнечных панелей невозможно, так как объем производимой ими электроэнергии невозможно регулировать, а технологии хранения больших объемов электроэнергии пока не изобретены. Также нецелесообразно использовать сланцевые электростанции лишь в качестве стабилизатора для возобновляемой энергетики, поскольку постоянный запуск и остановка оборудования экономически невыгодны и неэкологичны. Возможности обеспечить энергетическую безопасность за счет неуправляемых мощностей сегодня существуют лишь в виде политических лозунгов, что влечет за собой расходы в миллиарды евро из карманов налогоплательщиков. При этом научные расчеты не подтверждают реальность достижения энергетической безопасности за счет ветряной и солнечной энергетики.
"Производство электроэнергии из сланца может быть гораздо экологичнее и эффективнее, однако в этом направлении не продвинулись, поскольку сланцевую промышленность в скором времени планируется закрыть".Михаил Кылварт, председатель Центристской партии
Таким образом, на данный момент у Эстонии нет равноценной альтернативы электроэнергии из сланца. Единственным вариантом могла бы стать атомная энергия, однако строительство атомной электростанции займет минимум 15 лет.
Учитывая вышеизложенное, необходимо предпринять следующие четыре шага:
1) незамедлительно принять решение продолжить производство электроэнергии из сланца в течение минимум 20 лет;
2) начать переговоры и консультации на уровне Европейского союза о продолжении производства электроэнергии из сланца по экономическим соображениям и соображениям безопасности;
3) модернизировать и провести ремонт существующих сланцевых электростанций, включая их оснащение установками по улавливанию углерода;
4) построить новую сланцевую электростанцию, которая вместе с уже существующими мощностями смогла бы полностью покрывать потребности Эстонии в электроэнергии; внешние соединения должны оставаться в качестве меры на время чрезвычайных ситуаций.
Во всем мире начинают осознавать, с какими рисками и убытками связаны нереалистичные климатические цели, и вносить коррективы в ранее разработанные планы. Для Эстонии игнорирование реальности не является разумным и посильным. В ситуации, когда кризисы и тему безопасности используют в качестве оправдания для значительного повышения налоговой нагрузки на жителей Эстонии, эти же аргументы должны считаться достаточно вескими, чтобы пересмотреть также энергетическую политику и климатические цели.
Открытое письмо премьер-министру Эстонии Кристену Михалу