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В угасший клуб госчиновников вдохнут новую жизнь

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В январе начнется серия мероприятий, которые помогут интересно заполнить досуг как приезжих, так и местных жителей. Это будет возрождение в новом формате Клуба государственных служащих Эстонии, или ERAK, который также известен организацией крупных мероприятий. Снимок сделан в 2021 году во время мероприятий Дня Алутагузе, где одним из исполнителей был "Terminaator".
В январе начнется серия мероприятий, которые помогут интересно заполнить досуг как приезжих, так и местных жителей. Это будет возрождение в новом формате Клуба государственных служащих Эстонии, или ERAK, который также известен организацией крупных мероприятий. Снимок сделан в 2021 году во время мероприятий Дня Алутагузе, где одним из исполнителей был "Terminaator". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Прекративший между делом свою деятельность Клуб государственных служащих возрождается в новой форме. Мероприятия станут организовывать учреждения, заинтересованные в том, чтобы помочь людям, приехавшим на работу из других мест, обустроиться и остаться здесь.

- Мы постоянно приглашаем учителей в Ида-Вирумаа. Многие школы говорят, что причина, по которой приехавшие из других мест учителя в конечном итоге уезжают, заключается в том, что они не могут здесь закрепиться. В Ида-Вирумаа у них нет социальной сети, - прокомментировала руководитель "Hariduskopter" Керда Эйерт.

Для создания социальной сети "Hariduskopter" начал организовывать встречи для начинающих учителей, но увидел, что этого недостаточно. "Они прошли не так хорошо, как мы надеялись. Ведь большинство учителей - женщины, и на этих встречах не было нужной энергии", - сказала Керда Эйерт.

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