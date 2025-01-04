В угасший клуб госчиновников вдохнут новую жизнь

- Мы постоянно приглашаем учителей в Ида-Вирумаа. Многие школы говорят, что причина, по которой приехавшие из других мест учителя в конечном итоге уезжают, заключается в том, что они не могут здесь закрепиться. В Ида-Вирумаа у них нет социальной сети, - прокомментировала руководитель "Hariduskopter" Керда Эйерт.