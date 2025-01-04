Руководитель Йыхвиского отделения полиции теперь возглавит Таллиннскую тюрьму

- От нового и очень сильного руководителя Таллиннской тюрьмы Андреаса Клийманта я ожидаю превращения самой новой тюрьмы Эстонии в тюрьму мирового класса. Эстонская система лишения правонарушителей свободы и содержания их в тюрьме уже является одной из лучших в мире. Я ожидаю продолжения свойственных Эстонии инноваций, повышения безопасности с помощью цифровых решений и очень хорошей подготовки к угрозам и возможностям будущего, - сказала министр юстиции и цифрового развития Лийза Пакоста.

Хотя Клиймант в последние годы работал в Идаской префектуре, он начинал карьеру в тюремной службе в 2003 году в Эмариской тюрьме. Несколько лет работал в Тартуской тюрьме в отделе безопасности, а затем заведовал информационно-следственным отделом. Затем был заместителем директора Вируской тюрьмы по вопросам исполнения наказаний для несовершеннолетних и молодежи.

Шесть лет Клиймант руководил Йыхвиским отделением полиции, где параллельно руководил также Раквереским отделением. Клиймант участвовал в разрешении нескольких крупных кризисов, в том числе в успешном планировании операции по переносу нарвского танка. Он получил в Тартуском университете степень бакалавра юридических наук, а также закончил cum laude магистратуру по управлению изменениями в обществе.

По словам Андреаса Клийманта, участвовать в конкурсе на должность директора тюрьмы его побудил интерес к происходившим в последние годы изменениям в службе тюрем. Он считает также Таллиннскую тюрьму ключевым игроком в деле обеспечения устойчивости и качества системы.

- Моя цель - сосредоточиться на реализации стратегии тюремной службы, чтобы все сотрудники работали в одном ритме и каждое действие в тюрьме имело четкую перспективу, - сказал Клиймант.

Срок работы прежнего директора Таллиннской тюрьмы Ханнеса Лийвака в службе тюрем закончился в конце 2024 года, и Клиймант приступит к работе с 1 февраля.

В Идаской префектуре "Северному побережью" сказали, что конкурс на замещение должности руководителя Йыхвиского отделения полиции продолжается, а Раквереским отделением с весны прошлого года руководит Эркко Пийримяги.